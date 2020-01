Tolo Tolo: Checco Zalone domina ancora il box office italiano con 41 milioni totali

Tolo Tolo: una scena del film con Checco Zalone e Souleymane Silla

Per la seconda settimana consecutiva, Checco Zalone è il re incontrastato del box office italiano con il suo Tolo Tolo, che è arrivato a incassare altri 5,2 milioni di euro, per un totale di 41 milioni totali complessivi. Nonostante le polemiche scatenate da Tolo Tolo, il film di Zalone continua a catturare il pubblico italiano che si sta riversando nei cinema per vedere la commedia dell'attore pugliese. Qui trovate la nostra recensione di Tolo Tolo, a cui mancano due milioni e mezzo di incasso per diventare il quinto incasso italiano di sempre.

Checco Zalone: da Zelig a Tolo Tolo la storia e le origini di un attore "fortissimi"

Grande anche l'interesse dimostrato dal pubblico italiano nei confronti di Hammamet, focus sull'ultima fase della vita del leader del PSI Bettino Craxi, coinvolto nel caso Tangentopoli e costretto a riparare in Tunisia. A interpretare Craxi è un mimetico Pierfrancesco Favino, come sottolineato nella nostra recensione di Hammamet, che apre con un incasso di 2,2 milioni di euro in 462 sale e una media per sala di 4.857 euro.

Pierfrancesco Favino è Craxi in Hammamet: "Un uomo vorace, in politica come nella vita"

Altro importante debutto in terza posizione per Piccole Donne di Greta Gerwig, uno dei favoriti alla candidatura agli Oscar 2020. Qui trovate la nostra recensione di Piccole donne, che incassa 1,597 milioni da 421 sale, con una media per sala di 3.795 euro.

Piccole donne: ai Golden Globe 2020 Greta Gerwig ha mangiato tutte le zuppe dei vicini di tavolo

Quinto Jumanji - The Next Level, il sequel della saga action giocosa che incassa altri 792.000 euro arrivando a un totale di 11,3 milioni. Come mette in luce la nostra recensione di Jumanji - The Next Level, il film rivede protagonista la gang del primo film (Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gill), ma stavolta il gioco è cambiato. Spencer, determinato a rimettere in sesto il gioco, ha tenuto con sé alcuni pezzi di Jumanji, all'insaputa dei suoi amici. Mentre si trova nel seminterrato di suo nonno, però, il ragazzo verrà nuovamente risucchiato in Jumanji. Quando Bethany, Fridge e Martha arrivano sul posto, è ormai troppo tardi: il gioco è iniziato.