Tolo Tolo: le reazioni al film di Checco Zalone, da Christian De Sica a Massimo Boldi

Tolo Tolo è un film del 2020, scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone, che si è collocato al ventiseiesimo posto nella lista dei film con maggiori incassi del 2020 a livello mondiale. In molti hanno recensito la pellicola e i pareri si sono rivelati contrastanti: dagli elogi di Massimo Boldi e Fiorello fino alle critiche di Christian De Sica e Carlo Verdone.

A proposito della pellicola, De Sica ha dichiarato: "Ho visto il film di Checco Zalone di recente, trovandolo davvero carino, ma non ho riso mai. Gli stessi Aldo, Giovanni e Giacomo hanno fatto un film melò, non comico. Il film di Muccino l'ho visto, ed è bello, ma anche lì non si ride mai. Il nostro film, La mia banda suona il pop, è l'unico che faccia ridere."

Il leggendario Verdone, a proposito del film di Zalone, ha spiegato: "Ha fatto un tentativo: alcune cose funzionano, altre meno. Ma anche se da spettatore posso criticare, apprezzo lo sforzo, il coraggio e l'intenzione di fare qualcosa di lontano dai suoi precedenti. In fin dei conti pur essendo due persone completamente diverse e pur essendo la sua comicità molto lontana dalla mia, capisco le mille tensioni che ha avuto. Lo rispetto. Non è certo uno sciocco. Ha rischiato sapendo di rischiare."

Boldi, a quanto pare, ha rivelato di pensarla diversamente: "Ho una certa esperienza nel settore, ma non sono un critico cinematografico quindi parlo unicamente da fan e ammiratore del collega Checco. Mi aspettavo di ridere tanto, invece ho sorriso, quei sorrisi amari che più che divertire ci interrogano sul mondo che ci circonda, sulle sue debolezze e contraddizioni. Ma da comico non sono deluso, anzi apprezzo che il re della risata abbia volutamente rinunciato alla sua comicità debordante per percorrere con il sorriso la strada delle problematiche sociali, in questo caso l'immigrazione".

Un commento similmente positivo anche quello di Fiorello che, dopo aver avuto Zalone come ospite in una delle ultime puntate del suo trionfale Viva RaiPlay, ha elogiato Tolo Tolo con un tweet davvero molto eloquente: "Ho visto il film di #zalone. Spiazzante, Geniale! Per me, a mio avviso, per quanto mi riguarda, parere personale, secondo me.......... BELLISSIMO".