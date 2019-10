Oscar 2020: lista aggiornata dei favoriti nelle categorie principali

Academy Award, le statuette

Gli Oscar 2020, i premi assegnati dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences ai film usciti nel corso del 2019, verranno assegnati il prossimo 9 febbraio 2020, in netto anticipo rispetto agli anni precedenti, mentre le nomination saranno rese note il 13 gennaio. Una awards season più breve del solito, dunque, ma che torneremo a seguire, come da tradizione, con le nostre previsioni aggiornate sui favoriti a esser candidati (nominati) nelle categorie più importanti degli Academy of Motion Picture Arts and Sciences: quelle dedicate al miglior film, alla miglior regia, agli interpreti, al miglior film d'animazione e al miglior film internazionale, nuova denominazione ufficiale dell'Oscar per il miglior film straniero.

Questa 92esima edizione degli Academy Awards, preceduta il 27 ottobre dagli Oscar alla carriera all'attore Wes Studi e a due grandi cineasti quali David Lynch e Lina Wertmüller, sarà dunque monitorata mese per mese: dai concorrenti della prima ora, lanciati dai vari festival mondiali, alle novità in arrivo nelle prossime settimane, fino ad arrivare, a partire da dicembre, ai tradizionali precursors, primi fra tutti i Golden Globe, destinati inevitabilmente a influenzare anche la corsa ai prossimi Oscar. Di seguito, ecco dunque le nostre previsioni sugli Oscar 2020 e le classifiche su favoriti e sfidanti candidati alle nomination nelle categorie principali...

Oscar 2020: da Joker a Tarantino, 10 film da festival che puntano ai premi

Oscar 2020 al Miglior Film

Storia di un matrimonio: Scarlett Johnasson e Adam Driver in un'immagine del film

16 ottobre - Dopo il grande successo registrato un anno fa con Roma, Netflix torna alla carica più forte che mai: Storia di un matrimonio di Noah Baumbach e The Irishman di Martin Scorsese, entrambi adorati dalla critica, sono infatti a nostro avviso i due attuali frontrunner come candidati come miglior film agli Oscar 2020. Ma su quale fra i due titoli Netflix sceglierà di investire maggiormente? Nomination sotto ipoteca pure per C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, mentre i primi, eccezionali riscontri dall'America ci autorizzano a sperare in una candidatura come miglior film per il coreano Parasite di Bong Joon-ho.

Ricapitoliamo dunque le previsioni sui candidati come miglior film agli Oscar 2020:

1) Storia di un matrimonio (Noah Baumbach)

2) The Irishman (Martin Scorsese)

3) C'era una volta a... Hollywood (Quentin Tarantino)

4) 1917 (Sam Mendes)

5) Jojo Rabbit (Taika Waititi)

6) Parasite (Bong Joon-ho)

7) The Farewell (Lulu Wang)

8) Joker (Todd Phillips)

9) The Report (Scott Z. Burns)

10) Le Mans '66 (James Mangold)

11) A Beautiful Day in the Neighborhood (Marielle Heller)

12) Bombshell (Jay Roach)

13) Piccole donne (Greta Gerwig)

14) I due Papi (Fernando Meirelles)

15) Waves (Trey Edward Shults)

The Irishman e Storia di un matrimonio: agli Oscar 2020 sarà l'anno di Netflix?

Oscar 2020 al Miglior Regista

Roma 2018: uno scatto di Martin Scorsese sul red carpet

16 ottobre - Martin Scorsese vs Quentin Tarantino? Potrebbe risolversi in un duello fra titani la gara come miglior regista agli Oscar 2020, con il veterano Scorsese a caccia della sua seconda statuetta. Si tratta, al momento, degli unici due candidati su cui ci sentiamo di puntare con sicurezza, per quanto anche Noah Baumbach dovrebbe essere in grado di aggiudicarsi strappare una nomination da regista per Storia di un matrimonio. E sull'onda dell'entusiasmo per Parasite, che possa riuscire ad entrare nella rosa dei candidate pure Bong Joon-ho?

La lista completa dei nostri pronostici sui candidati agli Oscar 2019 come miglior regista:

1) Martin Scorsese, The Irishman

2) Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood

3) Noah Baumbach, Storia di un matrimonio

4) Sam Mendes, 1917

5) Bong Joon-ho, Parasite

6) Taika Waititi, Jojo Rabbit

7) Pedro Almodóvar, Dolor y gloria

8) Todd Phillips, Joker

9) James Mangold, Le Mans '66

10) Lulu Wang, The Farewell

Oscar 2020 al Miglior Attore

Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix

16 ottobre - A dispetto di un'accoglienza tanto divisiva, Joker, possibile ma non scontato contendente come miglior film, farà guadagnare in ogni caso una quarta nomination al suo strepitoso mattatore, Joaquin Phoenix, il grande favorito come miglior attore agli Oscar 2020 in coppia con lo straordinario Adam Driver di Storia di un matrimonio. Ottime chance di una candidatura pure per Antonio Banderas grazie alla sua malinconica interpretazione in Dolor y gloria, in una categoria in cui abbondano i "pesi massimi": da Leonardo DiCaprio a Christian Bale, passando per il veterano Robert De Niro per il ruolo del titolo in The Irishman.

La nostra lista dei favoriti per l'Oscar 2020 come miglior attore:

1) Joaquin Phoenix, Joker

2) Adam Driver, Storia di un matrimonio

3) Antonio Banderas, Dolor y gloria

4) Leonardo DiCaprio, C'era una volta a... Hollywood

5) Robert De Niro, The Irishman

6) Christian Bale, Le Mans '66

7) Jonathan Pryce, I due Papi

8) Eddie Murphy, Dolemite Is My Name

9) Taron Egerton, Rocketman

10) Adam Sandler, Uncut Gems

Oscar 2020 alla Miglior Attrice

Judy: Renée Zellweger in una scena

16 ottobre - Tre interpreti, ora come ora, possono considerare pressoché scontata la propria partecipazione agli Oscar 2020 come miglior attrice protagonista: Renée Zellweger, apprezzatissima nella parte di Judy Garland in Judy; Charlize Theron, che presta il volto alla reporter della Fox Megyn Kelly in Bombshell; e Scarlett Johansson, co-protagonista di Storia di un matrimonio. Fra le aspiranti candidate ci sono poi Cynthia Erivo per il dramma storico Harriet, l'attrice e cantante Awkwafina per The Farewell e la veterana Alfre Woodard per l'apprezzato Clemency.

Ecco dunque la lista delle nostre previsioni per i candidati all'Oscar 2020 come miglior attore protagonista:

1) Renée Zellweger, Judy

2) Charlize Theron, Bombshell

3) Scarlett Johansson, Storia di un matrimonio

4) Cynthia Erivo, Harriet

5) Awkwafina, The Farewell

6) Alfre Woodard, Clemency

7) Saoirse Ronan, Piccole donne

8) Lupita Nyong'o, Noi

9) Jodie Turner Smith, Queen & Slim

10) Rosamund Pike, Radioactive

Judy Garland, oltre l'arcobaleno: ricordando la star de Il mago di Oz

Oscar 2020 al Miglior Attore Non Protagonista

C'era una volta a... Hollywood: Brad Pitt in una scena del film

16 ottobre - Una categoria che si preannuncia di livello clamoroso, quest'anno, è quella riservata al miglior attore non protagonista agli Oscar 2020, che si prepara a schierare due icone di Hollywood del calibro di Brad Pitt, l'irresistibile stuntman di C'era una volta a... Hollywood, e di Al Pacino, pronto al suo grande ritorno agli Oscar (e alla sua nona nomination) per la parte di Jimmy Hoffa in The Irishman. Quotazioni altissime anche per il Tom Hanks di A Beautiful Day in the Neighborhood, con un manipolo di veterani impegnati a contendersi i due posti rimanenti, fra cui Anthony Hopkins, John Lithgow, Alan Alda, Joe Pesci e Tracy Letts.

La nostra lista dei favoriti per le candidature all'Oscar 2020 come miglior attore non protagonista:

1) Brad Pitt, C'era una volta a... Hollywood

2) Al Pacino, The Irishman

3) Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

4) Anthony Hopkins, I due Papi

5) John Lithgow, Bombshell

6) Alan Alda, Storia di un matrimonio

7) Joe Pesci, The Irishman

8) Tracy Letts, Le Mans '66

9) Willem Dafoe, The Lighthouse

10) Sterling K. Brown, Waves

Oscar 2020 alla Miglior Attrice Non Protagonista

Bombshell: un primo piano di Margot Robbie

16 ottobre - Margot Robbie, oltre a prestare il volto a Sharon Tate, ha un altro ruolo che dovrebbe valerle la nomination all'Oscar 2020 come miglior attrice non protagonista: quello in Bombshell, appena presentato alla stampa statunitense (e nella stessa categoria, il film proverà a schierare anche Nicole Kidman). Accanto alla Robbie potremmo ritrovare poi due fra le attrici più stimate d'America, la Laura Dern di Storia di un matrimonio e la Annette Bening di The Report, mentre appare sempre più inevitabile una nomination per Jennifer Lopez, comprimaria del thriller campione d'incassi Hustlers.

La nostra lista delle favorite candidate all'Oscar 2020 come miglior attrice non protagonista:

1) Margot Robbie, Bombshell

2) Laura Dern, Storia di un matrimonio

3) Jennifer Lopez, Hustlers

4) Annette Bening, The Report

5) Zhao Shuzhen, The Farewell

6) Nicole Kidman, Bombshell

7) Thomasin McKenzie, Jojo Rabbit

8) Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

9) Maggie Smith, Downton Abbey

10) Janelle Monáe, Harriet

Margot Robbie, da Scorsese a Suicide Squad: l'ascesa di una giovane diva

Oscar 2020 al Miglior Film d'Animazione

Toy Story 4: un'immagine del film

16 ottobre - Sarà un ennesimo round tutto interno alla Disney, ovvero un 'derby' Disney vs Pixar, per la categoria del miglior film d'animazione agli Oscar 2020? Molto probabilmente sì, con ben due sequel, il fortunatissimo Toy Story 4 e l'imminente fenomeno Frozen II - Il segreto di Arendelle, in prima fila in questa categoria. C'è poi un terzo sequel di cui tenere conto, ovvero Dragon Trainer - Il mondo nascosto, capitolo conclusivo della saga, mentre Netflix tenterà di piazzare nella cinquina la commedia natalizia Klaus.

La nostra lista dei favoriti per l'Oscar 2020 come miglior film d'animazione:

1) Toy Story 4

2) Frozen II

3) Dragon Trainer - Il mondo nascosto

4) Klaus

5) Funan

6) Shaun, vita da pecora: Farmageddon

7) Buñuel en el laberinto de las tortugas

8) Missing Link

9) Il piccolo Yeti

10) Okko's Inn

Toy Story 4, recensione: vecchi giocattoli per nuove emozioni

Oscar 2020 al Miglior Film Straniero

Parasite: Woo-sik Choi con So-dam Park durante una scena

16 ottobre - Una sola, granitica certezza nella competizione per l'Oscar 2020 miglior film straniero: comunque vada nelle altre categorie (riuscirà ad aggiudicarsi ulteriori nomination?), Parasite di Bong Joon-ho, già ricompensato con la Palma d'Oro, sarà un concorrente quasi impossibile da battere. A tentare l'impresa dovrebbe esserci comunque uno dei beniamini dell'Academy, Pedro Almodóvar, con l'autobiografico Dolor y gloria. La Francia proverà a rompere la 'sfortuna' degli scorsi anni con un altro titolo premiato a Cannes, Les misérables dell'esordiente Ladj Ly, mentre dall'Italia il "sogno proibito" sarebbe la prima nomination per Marco Bellocchio grazie a Il traditore.

La nostra lista dei favoriti candidati per l'Oscar 2020 come miglior film internazionale:

1) Parasite (Corea del Sud)

2) Dolor y gloria (Spagna)

3) Les misérables (Francia)

4) Monos (Colombia)

5) La vita invisibile di Euridice Gusmau (Brasile)

6) Incitement (Israele)

7) Il traditore (Italia)

8) And Then We Danced (Svezia)

9) Corpus Christi (Polonia)

10) Instinct (Olanda)

Parasite, la recensione: la sinfonia della separazione sociale