Tolo Tolo: da Ignazio La Russa a Enrico Letta, il film di Checco Zalone divide la politica

Tolo Tolo di Checco Zalone divide la politica: Ignazio La Russa ed Enrico Letta hanno visto il film nel primo giorno di programmazione e non hanno perso occasione per "recensirlo", naturalmente via social.

Mentre Checco Zalone si gode il successo al botteghino del suo nuovo film uscito ieri nelle sale italiane (qui la nostra recensione di Tolo Tolo, continua a dividere l'opinione pubblica e a scomodare i politici italiani corsi a vedere la sua ultima fatica.

Ignazio La Russa ha pubblicato un tweet nel quale lo criticava aspramente "Ho appena visto la prima di TOLO TOLO: zero applausi alla fine" ha scritto il senatore di Fratelli d'Italia. Aggiungendo: "Oltretutto anche scarso e noioso. Servirebbe "soddisfatti o rimborsati".

Ho appena visto la prima di TOLO TOLO: zero applausi alla fine. Oltretutto anche scarso e noioso. Servirebbe "soddisfatti o rimborsati".#ToloTolo #Cinema pic.twitter.com/AhT1dVhMTj — Ignazio La Russa (@Ignazio_LaRussa) January 1, 2020

Più tardi contattato dall'Adnkronos ha voluto rincarare la dose: "Non sono i temi che mi hanno deluso, perché quelli più o meno li sapevo, mi ha deluso la qualità del film, la noia, l'assenza di comicità vera". Al messaggio del Senatore ha risposto Anna Rita Leonardi in forza a Italia Viva che scritto: "Grazie. Se non è piaciuto a lei, significa che è davvero contro i fascisti razzisti".

Anche l'ex Presidente del Consiglio Enrico Letta ha postato dal suo account di Twitter un giudizio, questa volta però positivo, scrivendo: "Son tra quel milione di italiani che ha visto #ToloTolo il giorno dell'uscita. Bello e coraggioso. Meglio dei precedenti. Bravo #CheccoZalone. Curioso ora di vedere certe reazioni". Uno dei suoi follower ha ripostato il giudizio di La Russa, scrivendo: "Eccone una...".