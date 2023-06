The Flash in vetta al box office italiano con 1,2 milioni di euro

The Flash debutta in prima posizione al primo box office italiano estivo con 1,2 milioni di euro, scalzando l'ex numero uno Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Debutto in linea con le aspettative per The Flash al box office italiano, dove il cinecomic diretto da Andy Muschietti prende le redini della classifica con 1,2 milioni di euro di incasso raccolti in 491 sale, e 221.660 presenze, anche se non sfonda come avrebbero sperato i fan duri e puri della DC. Vittoria a metà per il film standalone su Barry Allen, interpretato da Ezra Miller, la cui performance è inferiore alle aspettative a fronte del costo di 200 milioni, a cui vanno aggiunti altri 100 milioni di marketing. Come rivela la nostra recensione di The Flash, in vista dell'uscita i produttori hanno lavorato duramente per convincere il pubblico che fosse "uno dei più grandi film di supereroi mai realizzati", ma la prima reazione del pubblico si è rivelata meno calorosa del previsto.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - una scena del film

The Flash riesce comunque a scalzare dalla vetta il campione d'incassi Spider-Man: Across the Spider-Verse, che incrementa i propri incassi con altri 647.000 euro, e 108.828 presenze, che portano il film d'animazione a un incasso totale di 5,2 milioni. Qui trovate la nostra recensione di Spider-man: Across the Spider-Verse, che torna a raccontare e avventure di Miles Morales, Gwne Stacy e della miriade di incarnazioni di Spider-Man presenti nel Multiverso.

Stabile al terzo posto, La sirenetta continua a incrementare i propri incassi. Il live action Disney raccoglie altri 565.000 euro che lo portano a 11,2 milioni complessivi in quattro settimane. Esplorate la nostra recensione de La sirenetta, rilettura della fiaba classica interpretata da Halle Bailey, lodata per la sua performance nei panni della protagonista, Melissa McCarthey e Javier Bardem.

Transformers: Il Risveglio scivola in quarta posizione e subisce una notevole flessione negli incassi rispetto al debutto, guadagnando solo 534.000 euro che lo portano a superare i 2 milioni totali. Qui la nostra recensione di Transformers: Il risveglio, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023.

Flessione negli incassi anche per Fast X. Dopo cinqueo settimane, il nuovo capitolo della saga di Fast & Furious è quinto e incassa altri 130.000 euro che lo portano a un totale di 11,6 milioni. Vin Diesel e la sua famiglia possono però gioire visto che gli incassi internazionali hanno permesso al film di superare il target dei 650 milioni globali a sole quattro settimane dall'uscita. Qui la nostra recensione di Fast X, che evidenzia le numerose sorprese e i graditi ritorni nella nuova avventura di Dom Toretto e della sua famiglia, stavolta alle prese con un nuovo potente nemico che ha il volto di Jason Momoa.