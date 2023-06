The Flash, la recensione del cinecomic DC: una corsa bella a metà

La recensione di The Flash, penultimo film del vecchio corso DCEU diretto da Andy Muschietti, una commedia d'azione forte di una sceneggiatura centrata e cameo esaltanti confezionata in una delle peggiori CGI dell'ultimo decennio.

Sopravvissuto alle follie di Ezra Miller e scampato all'accetta di David Zaslav, The Flash è più di un cinecomic: è un reduce. E anche molto fortunato. Lo intendiamo in termini cinematografici, ovviamente, perché in un contesto dove tutto remava contro la sua uscita, tra guerra mediatica esterna rivolta alle beghe legali e sociali del suo protagonista e un'altra interna scoppiata invece per impedire l'oblio del film, The Flash ce l'ha fatta. Ha corso più veloce, ha lottato strenuamente e alla fine è riuscito a vedere il buio della sala, presentandosi al pubblico prima del dovuto con la bellezza di almeno quattro anteprime tra Las Vegas, Napoli e festival o press screening varie.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Una copertura capillare e una promozione martellante per un film che nonostante tutto continua a incuriosire il pubblico e spaventare i dirigenti per la sua natura dualistica, rappresentando insieme una prima chiusura del DCEU ma anche un'apertura al nuovo progetto di James Gunn. Un cinecomic che uscito 5 anni fa sarebbe stato molto più esaltante e coinvolgente, pensato come grande fan service agli appassionati DC ma concepito con quella stessa formula che l'azienda non è mai riuscita a ottimizzare in un decennio di progetti dedicati al cinema (escludendo The Suicide Squad). Ci riesce solo quando non serve più, gettandosi in una corsa a tratti entusiasmante e discretamente divertente che è però risolta solo a metà.

Faccia a faccia

The Flash: Ezra Miller in una scena

Oltre ad essere nello spirito un titolo dedicato al Multiverso, The Flash è soprattutto un cinecomic di scoperta e formazione. La penna di Christina Hodson (Bumblebee, Birds of Prey) tratteggia infatti una storia in grado di raccontare le ormai ben note origini della Saetta Scarlatta e insieme delineare e approfondire la maturità raggiunta dal protagonista, che continua a impegnarsi per imparare ad essere il Velocista migliore del mondo. Lo fa affiancato dal suo mentore, il Batman di Ben Affleck (più muscolare e affascinante di sempre), e nel mentre di una costante ricerca di prove e indizi per scagionare il padre, rinchiuso in carcere con l'accuso di aver ucciso la madre di Barry. Sconvolto dalla possibilità di fallire, The Flash comincia a correre più veloce di quanto avesse mai fatto, assorto nei suoi pensieri, col cuore colmo di sofferenza, ed è a quel punto che acquisisce la capacità di viaggiare nel tempo e nelle dimensioni, convincendosi di poter salvare la madre e liberare il padre cambiando appena un piccolo dettaglio della sua storia.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

L'effetto farfalla incontra però quello domino e Barry si ritrova intrappolato in una dimensione che non è la sua, faccia a faccia con un giovane se stesso e costretto a stringere un'alleanza imprevedibile con dei supereroi completamente differenti da quelli conosciuti. La forza del film è principalmente nella scrittura, priva di ambizioni drammaturgiche ma dal concept efficace interamente edificato su stratificati piani commediati, dalla slapstick più semplice e fisica a battute e dialoghi più intelligenti ed esilaranti, ma anche situazionistica e in grado di interagire e conformarsi a dovere alle sequenze d'azione, soprattutto ragionando sul lungo e divertente incipit che da solo dà la perfetta misura del progetto, contenendo già in partenza pregi e difetti dell'operazione.

The Flash: il Batman di Ben Affleck in una sequenza d'azione

Con le dovute e necessarie differenze, The Flash è persino accostabile al sorprendente Spider-Man: Across the Spider-Verse (qui la nostra recensione) nella volontà di confermare il dolore della perdita come uno dei più grandi e canonici e inevitabili pilastri della crescita e della responsabilizzazione personale. Ne fa proprio il caposaldo della narrazione, costruendo intorno a questa trave portante del racconto in chiave tematica l'intera tessitura dell'intreccio drammatico, che per quanto superficiale resta il cuore del film. L'anima più giocosa è rimessa poi al confronto tra i due Barry interpretati con amore e intensità da Ezra Miller, che soggettivizza e personifica la tematica del Multiverso giocando molto con similitudini e differenze sempre e solo in chiave comedy fino a pochi passi dalla chiusura.

The Flash 2: se verrà realizzato il sequel non ci sarà un recasting di Ezra Miller

Team up e CGI

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Un fun movie a suo modo elaborato e capace d'intrattenere, The Flash, anche forte di alcuni team up e cameo di tutto rispetto. A parte un Bat-Affleck in formissima che fa quasi rimpiangere la rovina dello Snyderverse - ma che purtroppo ha un minutaggio di appena 5 minuti -, l'attenzione in questo senso è interamente rivolta al Batman di Michael Keaton, per molti ancora l'unico e originale (se dimentichiamo il mitico Adam West). Prestanza fisica e capacità interpretative dell'attore sono fuori discussione, eppure fa davvero effetto, stupisce e cattura rivedere Keaton in una dei ruoli che hanno contribuito a renderlo una leggenda, comunque rimaneggiato per abbandonare l'appeal burtoniano e aggiornarsi al presente dei cinecomic. Combatte con lo stesso move set delle più recenti iterazioni del personaggio, con forza e fluidità, ancora carismatico come una volta e saggia per i due Barry, guadagnando anche delle interessanti sfumature d'ironia inedite nei film del '89 e del '92.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Fa poi commuovere la totale ricostruzione di Wayne Manor e della Bat-Caverna originale, una vera carezza ai fan duri e puri di quegli indimenticabili set pieces. Plauso anche alla presenza scenica di Sasha Calle nel ruolo di Supergirl, che purtroppo non viene però sfruttata a dovere né all'interno del tessuto narrativo né - e questo è forse più grave - nelle sequenze d'azione. Il problema di The Flash è l'ultimo atto, della durata di circa 40 minuti, dove il film perde completamente la bussola e sembra dimenticare quanto di buono fatto fin lì, indeciso nei toni e nella direzione da prendere, in accumulo totale, più artificioso e posticcio e con idee poco convincenti. Probabilmente è anche una CGI scadente e mal finalizzata ad affossare in quegli ultimi cento metri dalla fine il progetto, e purtroppo è davvero inqualificabile considerando i 200 milioni di budget, i tempi di lavorazione e le promesse fatte dalla produzione. Sembra di assistere a un titolo di fine anni novanta, con texture completamente appiattite e dal colpo d'occhio plasticoso e un'ottimizzazione grafica che non permette una buona fruizione del cinecomic.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

La scelta di ambientare lo scontro finale nel deserto non aiuta, considerando un'assenza significativa di background e contrasti e una luminosità esasperata che risaltano ancora di più i già evidenti difetti dei VFX e della computer grafica. È un problema già evidente in battuta, nel prologo, ma che non fa che peggiorare, raggiugendo il suo picco in un paio di sequenze all'interno "della macchina del tempo" di Barry e riuscendo a rovinare anche dei cameo molto attesi. Tutto questo a fronte di una buona ma poco ispirata regia di Andy Muschietti, dalla firma praticamente irrintracciabile in quella che definiremmo amabilmente - citando il Batman keatoniano - una simpatica "spaghettata" da divorare senza pensarci troppo su.