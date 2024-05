Jurassic World 4, il regista David Leitch rompe il silenzio e svela perché ha abbandonato il film

Prima della conferma di Gareth Edwards, per dirigere il nuovo capitolo di Jurassic World era stato in trattative David Leitch, attualmente nelle sale con The Fall Guy, ma il regista ha successivamente rifiutato il progetto. Adesso ha rivelato il perché.

Leitch ha spiegato che si è trattato di una decisone non facile da prendere, perché quelle trattative sono il frutto del successo raggiunto nel corso della sua carriera.

"Abbiamo il privilegio di scegliere e questo a volte è doloroso", ha spiegato durante un'apparizione al podcast Happy Sad Confused. "Però ce lo siamo guadagnato, per i film che abbiamo fatto e il successo che hanno avuto e che speriamo continuino ad avere, ma quando ti viene chiesto di far parte di questi mondi, prendi sul serio queste conversazioni. Quindi è stata una conversazione davvero fantastica, essere in trattativa con Steven Spielberg e Frank Marshall, per quel franchise che ci è così amato, è stato un momento davvero bello".

Sembra che lo studio abbia esitato a prendere qualsiasi decisione creativa importante dopo l'accoglienza critica e commerciale (anche se ha ottenuto risultati relativamente buoni al botteghino) di Jurassic World: Il dominio, e Leitch potrebbe aver avuto delle idee che non erano del tutto condivise.

"In definitiva, devi fare ciò che è meglio per il film in questione e anche fare ciò che è meglio per te come autore", ha continuato Leitch. "E assicurarsi che sia lo stesso film, e di poterlo fare entro i parametri. Volevamo dare questa risposta in fretta perché avevano in mente di realizzare il film il prima possibile e penso che siano approdati, ovviamente, a un regista brillante, che amiamo e rispettiamo e che sarà fantastico".

L'uscita del nuovo Jurassic World è fissata per il 2 luglio 2025.