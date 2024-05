Alien: Romulus, l'attore che anima lo xenomorfo 'ha gravi impedimenti fisici'

Il coordinatore del movimento Alain Gauthier ha svelato le tecniche usate per aiutare l'attore che interpreta lo xenomorfo in Alien: Romulus a connettersi con il proprio corpo nonostante i gravi problemi fisici.

Alien: Romulus - una foto

Il viaggio cinematografico di Gauthier è iniziato con Il Regno del Pianeta delle Scimmie, dove ha aiutato attori come Owen Teague e Kevin Durand a riprodurre i movimenti dei primati. Gauthier ha spiegato che la recitazione fisica implica l'uso di metodi diversi per aiutare gli attori a comprendere meglio il proprio corpo. Tecniche come Feldenkrais e Jacques Lecoq fanno parte di questo processo.

"Ci sono molte tecniche. Ciò che accade nella recitazione fisica è che fondi diverse tecniche di movimento. La base è che vuoi che qualcuno ti guidi nella presa di coscienza del tuo corpo. Quindi seguo il Feldenkrais, ma applichiamo anche altre tecniche come quelle di Jacques Lecoq. Sono tecniche che risalgono a 1.500 anni fa con i monaci Shaolin. Ma tutto ciò che funziona per far sì che qualcuno sia cosciente del proprio corpo è un vantaggio perché poi ti rendi conto che la psiche del personaggio che interpreti si riflette nel corpo. Il corpo non mente e, se non sei in armonia con il corpo, lui potrebbe tradirti".

Come addestrare uno Xenomorfo a muoversi come una vera creatura

Alien: Romulus, un primo piano di uno degli alieni

In Alien: Romulus, Alain Gauthier ha dovuto affrontare una nuova sfida: preparare un attore a interpretare un imponente Xenomorfo. Ha usato la sua esperienza per addestrare l'attore, concentrandosi su ogni dettaglio del movimento:

"Wow, è stata un'esperienza. Ho adorato davvero ogni momento. Ho dovuto preparare un uomo con gravi problemi fisici. Ha degli impedimenti davvero seri e nella recitazione fisica usi sempre ciò che hai come una risorsa. La società che ha disegnato il costume per lui ha fatto un lavoro incredibile, e lui si è abbandonato completamente al mio lavoro sul corpo. Sul set le persone erano ipnotizzate dal suo lavoro, eppure non aveva mai recitato prima. E così, ho iniziato con il corpo e poi siamo passati alla voce e alla domanda 'Che cos'è il personaggio?' Ma abbiamo iniziato con il corpo e l'abbiamo costruito in base a ciò che aveva da offrire, è diventata la creatura perfetta per quel momento."