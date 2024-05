The Marvels, Disney ha perso quasi 250 milioni: è il peggior flop del 2023

Come di consueto, Deadline ha pubblicato l'analisi delle maggiori perdite commerciali dell'anno cinematografico trascorso, con il peggior flop del 2023 che si è rivelato essere - senza grosse sorprese - The Marvels.

Il film dei Marvel Studios ha causato una perdita di quasi 250 milioni di dollari alla Disney. Nello specifico, The Marvels ha generato una perdita netta di 237 milioni di dollari. Alla vigilia della sua produzione si pensava che sarebbe stato un successo, visto che il suo predecessore, Captain Marvel, aveva incassato oltre 1 miliardo di dollari.

Tuttavia, l'incasso di quel film era stato enorme per via del fatto che costituiva un ponte tra Infinity War e il successivo Endgame, quindi l'hype per qualsiasi cosa nel mezzo da parte del pubblico era già alle stelle.

Una prima avvisaglia del possibile flop al botteghino poteva essere la pessima accoglienza della critica a Ms. Marvel, mentre il successivo flop al box-office di Ant-Man and the Wasp: Quantumania non lasciava ben sperare nel successo di The Marvels.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Gli altri flop del 2023

A seguire, in questa classifica dei peggiori disastri commerciali della scorsa annata, c'è The Flash, che già appariva spacciato in partenza. Questo sia per via del fatto che Warner aveva già annunciato il riavvio del suo universo condiviso, con l'annuncio del DC Universe e i DC Studios di James Gunn e Peter Safran, sia per le controversie che hanno investito Ezra Miller prima ancora dell'uscita del film. The Flash ha generato perdite per 155 milioni di dollari.

Poco distante, Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Il quinto film della saga con Harrison Ford protagonista è costato alla Disney una perdita di 143 milioni di dollari. Poco distanti ci sono altre due grandi delusioni sempre targate Disney: ovvero Wish, che ha causato una perdita di 131 milioni di dollari, e La casa dei fantasmi, altro flop da 117 milioni.