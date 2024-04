The Flash: l'action figure del Barry Allen di Ezra Miller cancellata da Hot Toys

Dopo il flop al box-office e le pessime recensioni della critica, un'altra tegola ha colpito il film The Flash della Warner Bros. La Hot Toys, infatti, ha cancellato la produzione dell'action figure dedicata al Barry Allen di Ezra Miller inizialmente annunciata.

L'azienda ha comunicato che le figure sono state cancellate "a causa di un'imprevista alternanza di mercato". Una delle due era un'action figure in scala 1/6 del "giovane Barry" di The Flash, che ne includeva una da collezione altamente dettagliata e una versione alternativa deluxe.

L'altra figura cancellata era sempre una da collezione in scala 1/6 di Sakaarian Iron Man per la serie What If...? della Marvel. Questa è la prima volta che Hot Toys cancella figure che erano già in produzione.

La Hot Toys si è scusata con i suoi clienti e ha motivato la decisione in base alle variazioni del mercato attuale: "Hot Toys ha reagito ai rapidi cambiamenti del mercato e il nostro team è molto dispiaciuto di questa insolita cancellazione del progetto, che tuttavia si verifica all'interno del nostro programma di produzione. Ancora una volta vi ringraziamo per il supporto che ci avete dato lungo il percorso e ci scusiamo per aver causato qualsiasi inconveniente".

The Flash: la action figure di Hot Toys cancellata

Controversie di Ezra Miller

La decisione di cancellare le figure è probabilmente dovuta ai bassi numeri registrati dai pre-ordini. Prima dell'uscita di The Flash, Ezra Miller ha generato una serie di controversie che potrebbero aver giocato un ruolo importante nell'insuccesso del film del DCEU nelle sale. Il film è uno degli ultimi capitoli del DCEU ed è molto improbabile che Miller torni a vestire i panni di Flash nel DCU di James Gunn.

Oltre alle polemiche legate all'attore, è stato riferito che tutti i membri della Justice League saranno impersonati da nuovi attori nel nuovo corso, che verrà inaugurato dal Superman di David Corenswet.