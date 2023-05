Fast X, la recensione: Tutte le strade portano a Roma

Fast & Furious è un fenomeno, inutile ed errato negarlo. Un fenomeno cinematografico e di costume, perché fa rombare i suoi potenti motori sugli schermi di tutto il mondo sin dal 2001 ed è arrivato a totalizzare dieci film della serie regolare, con l'ultimo in uscita Fast X, uno spin-off datato 2019, un paio di cortometraggi e una serie animata. Un fenomeno che è cresciuto poco per volta, titolo dopo titolo, andando a raccogliere un consenso di pubblico e un numero di spettatori crescente film dopo film, anno dopo anno, conquistando anche i più scettici, quelli che guardavano al franchise con sufficienza e forse un pizzico di snobismo.

Fast X: Vin Diesel e Daniela Melchior in una scena del film

L'ultimo capitolo, il decimo, arriva nelle nostre sale forte delle riprese effettuate anche in Italia, con una Roma protagonista su schermo e teatro ideale per ospitare anche la premiere mondiale e una presentazione in grande stile, accompagnata dal cast al completo, diventando la riga di partenza di una corsa al botteghino che si preannuncia gloriosa, in linea con la storia recente della saga e le tendenze attuali del boxoffice mondiale, che premia i film percepiti come evento e come grande spettacolo per il grande schermo. E Fast X rientra in entrambe le casistiche.

Un nemico dal passato nella trama di Fast X

Fast X: Vin Diesel in una foto del film

Oltre vent'anni di storia in cui abbiamo visto Dom Toretto affrontare, insieme ai suoi compagni di avventura, la sua famiglia, avversari pericolosi e situazioni al limite. Questa volta, in Fast X, il nemico viene dal passato ed è alimentato dalla sete di vendetta: era il 2011 infatti quando i protagonisti sconfiggevano in Fast Five il boss della droga brasiliano, Hernan Reyes, abbattendo il suo impero criminale, ma non sapevano che il figlio Dante aveva assistito al drammatico destino del padre e aveva covato la sua voglia di vendetta per dodici lunghi anni, un tempo sufficiente a mettere in piedi il piano perfetto per eliminare i responsabili di quel dolore, spingendoli via da Los Angeles, verso Roma, Londra, il Portogallo e l'Antartide.

Fast X, il cast a Roma: "Siamo una splendida famiglia disfunzionale"

La famiglia e la forza dei personaggi

Fast X: Jason Momoa in motocicletta

Nuove alleanze, vecchi nemici, la scoperta dei veri piani e obiettivi del nuovo avversario Dante. In Fast X come nel resto della saga sono i legami personali a fare da collante e spunto per la storia, a far muovere e motivare l'azione, a fungere da carburante per il motore narrativo del racconto, per usare una metafora vicina al cuore pulsante e rombante di Fast & Furious. Jason Momoa si inserisce con esuberanza in questo complesso ingranaggio, regalandoci un avversario eccessivo, istrionico, sopra le righe, perfetto per tener testa ai personaggi già consolidati del franchise, per non sparire al loro confronto.

Fast X: Vin Diesel in una scena del film

Perché sono potenti, possenti, le figure di riferimento della saga a cominciare dal Dom Toretto di Vin Diesel, qui all'ennesima conferma di solidità, presenza e carisma. Ma altrettanto fanno Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Terese Gibson, Jason Statham, John Cena, che mettono insieme un gruppo affiatato e ricco, capace di comunicare col pubblico del franchise. E non si può non citare l'ombra costante del compianto Paul Walker, iniziale colonna del franchise, presente in spirito, nei dettagli, nei riferimenti, riflesso nei volti di chi è rimasto.

Il giro del mondo e lo spettacolo del grande schermo

Fast X: una scena del film

Ci si sposta in giro per il mondo nei film della saga, ma già soltanto in Fast X sono diverse le location che fanno da sfondo al grande spettacolo che viene messe in scena da Louis Leterrier, fatto di azione, evoluzioni al limite del credibile, esplosioni e inseguimenti: c'è Roma, come più volte ricordato, c'è Londra e il Portogallo, ma anche i ghiacci antartici e ambienti di ogni tipo per assicurare varietà visiva oltre che tematica. Non ci si annoia, insomma, e si cerca di mettere in piedi sempre e comunque un grande spettacolo per il grande schermo, un film che valorizzi l'esperienza della sala cinematografica e renda giustizia a quel tipo di visione che sta continuando ad affascinare il grande pubblico convincendolo a lasciare il divano di casa.

Fast X: stunt stupefacenti e riprese a Roma nella featurette esclusiva al Comicon 2023

Parte di un tutto

Fast X: Michelle Rodriguez in una scena del film

Tutto perfetto, quindi? Va detto che Fast X non è il miglior film della saga e che alcuni degli ultimi titoli ci erano sembrati un passo avanti in termini di riuscita complessiva, ma è ugualmente vero che in una saga al decimo capitolo il tutto sia meglio della somma delle sue parti, che pregi e difetti di un singolo capitolo vadano comunque visti nell'ottica dell'esperienza complessiva. Sono i vantaggi di un titolo del genere, in cui ci si può permettere di non approfondire alcuni personaggi perché il loro background è ereditato dal passato, ma è un bonus che ha anche un'altra faccia della medaglia: che si rischi di pensare all'insieme senza dedicare la giusta attenzione narrativa al singolo titolo.

Fast X: Vin Diesel in un'immagine

A fine corsa il bilancio è e sarà positivo, ma è inevitabile una certa insoddisfazione data da alcuni dei singoli titoli, meno adatti a vivere di vita propria e più saldamente inseriti nel contesto generale. Pro e contro degli universi condivisi e in generale delle saghe, ma noi ci teniamo i vantaggi e ci godiamo il cammino e l'evoluzione di questi personaggi, di questa famiglia, sulla lunga distanza. "Un quarto di miglio alla volta".