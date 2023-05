La Sirenetta: Alan Menken svela perché il brano 'Le Figlie di Tritone' è stato cancellato

Arriverà tra pochi giorni nelle sale La Sirenetta, nuovo live action Disney questa volta basato su uno dei film animati più celebri di sempre. Come già annunciato in passato ci saranno dei cambiamenti rispetto al materiale di partenza, soprattutto per quanto riguarda le canzoni. Il brano "Le Figlie di Tritone" è stato completamente rimosso dal film e a motivarne la scelta ci ha pensato il compositore Alan Menken.

"Penso che il processo iniziale fosse che non avessimo bisogno di questa canzone in questa nuova versione. Volevamo che il film iniziasse con un feeling dell'oceano più da live action e conoscere subito Ariel. E poi far aspettare il pubblico per arrivare alla canzone Part of Your World" ha spiegato ai microfoni di ComicBook.com. "E credo che sia stata una scelta straordinaria, perché crea un'atmosfera di potenza e di attesa. E parte di questo è anche sapere che stai adattando qualcosa che è già molto amato".

A vestire i panni della protagonista ci penserà la giovane Halle Bailey che ha spiegato l'importanza di essersi mostrata al naturale per questo film. A dirigere il live action ci penserà Rob Marshall.

I cambiamenti rispetto al cartone

Il compositore Alan Menken - che ha scritto le musiche per il film originale de La Sirenetta - ha rivelato a Vanity Fair che lui e il paroliere Lin-Manuel Miranda hanno modificato alcuni dei testi delle canzoni per la versione live-action a causa del messaggio negativo contenute in essi.

"Abbiamo introdotto alcuni cambiamenti nel testo di 'Baciala' perché le persone sono diventate molto sensibili all'idea che il principe Eric avrebbe, in qualche modo, forzato Ariel", ha rivelato Menken, 73 anni. "Abbiamo fatto alcune revisioni anche in 'Triste anima sola' riguardo a battute che potrebbero in qualche modo far sentire alle ragazze che non dovrebbero parlare a sproposito, anche se Ursula sta chiaramente manipolando Ariel per farla rinunciare alla sua voce".

La Sirenetta arriverà il 24 maggio nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia.