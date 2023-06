Spider-Man: Across the Spider-Verse, perché alcuni spettatori sono convinti che Gwen Stacy sia trans?

Alcuni fan di Spider-Man: Across the Spider-Verse sono convinti che il personaggio di Gwen Stacy sia trans, ecco le prove a sostegno la loro teoria.

L'arrivo al cinema di Spider-Man: Across the Spider-Verse ha celebrato l'incontro di Miles Morales (doppiato da Shameik Moore) con numerose incarnazioni di Spider-Man provenienti da latre dimensioni, inclusa Spider-Gwen, nota anche come Spider-Woman (Hailee Steinfeld). Tra i fan sta prendendo piede una teoria che vorrebbe il personaggio di Gwen Stacy, uno degli interessi sentimentali storici di Peter Parker, trans.

A quanto pare sono in molti a ritenere che Gwen Stacy sia trans, o quantomeno rappresenti un'allegoria dell'esperienza trans, il tutto per via di una serie di indizi contenuti nel film d'animazione.

Gwen Stacy è trans? Ecco come nasce la teoria

Tutto nasce dall'osservazione di un fan dello Spider-Verso il quale ha notato la presenza di una bandiera del Pride con la scritta "Proteggete i bambini trans" sullo sfondo del trailer del film.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Gwen Stacy con sullo sfondo in poster 'proteggete i bambini trans'

Dopo la visione del film, molti utenti si sono convinti che la parabola narrata, la caratterizzazione e l'animazione di Gwen Stacy rispecchino le lotte sociali e interne che le persone trans affrontano quotidianamente.

Prima di tutto, c'è il già citato poster "Protect Trans Kids", che è appeso sul muro della camera da letto di Gwen sulla Terra-65 durante il prologo del film.

Oltre a ciò in un film con più stili di animazione, la tavolozza dei colori utilizzata per tutte le scene di Gwen sulla Terra-65 appare intrisa dei colori pastello blu, rosa e bianco della bandiera trans Pride.

Questa scelta stilistica diventa ancora più evidente durante una scena chiave in cui Gwen parla col padre poliziotto George Stacy (Shea Whigham) della sua identità nascosta come Spider-Woman. In questo momento Gwen e l'ambiente intorno a lei sono intrisi dei colori del Pride e molti hanno letto questa sequenza come una metafora del coming out: nel film, Gwen è costretta a nascondere la sua identità in un mondo in cui Spider-Woman è incompresa e disprezzata dalla società. In più, gli spettatori più attenti hanno notato come, in questa stessa scena, il padre di Gwen abbia appuntato sull'uniforme della polizia un distintivo della bandiera trans Pride.

Un Multiverso all'insegna della diversità

Come sottolinea la nostra recensione di Spider-man: Across the Spider-Verse, il film vanta una vasta gamma di personaggi e di diverse versioni di Spider-Man che lottano per affermare la propria identità.

Che Gwen Stacy sia davvero trans o sia una semplice metafora, molti fan hanno elogiato l'inclusione di un tale personaggio in un mondo determinato a sopprimere le sue diversità.

Un utente ha paragonato la risposta aperta alla domanda sull'identità di Gwen ai precedenti commenti dell'attore di Star Wars Mark Hamill secondo cui il suo leggendario personaggio, Luke Skywalker, potrebbe essere gay se gli spettatori decideranno di interpretarlo in quel modo.

Sebbene l'identità di genere di Gwen Stacy non è parte integrante della trama di Spider-Man: Across the Spider-Verse, le lotte che affronta la starebbero trasformando in un'icona. Ma Gwen non è l'unica incarnazione di Spider-Man inglobata dalla comunità LGBTQ+: l'anno scorso, Marvel ha rivelato dettagli sulla storia delle origini del suo primo Spider-Man gay, che ha fatto il suo debutto nel quinto numero del fumetto Edge of Spider-Verse.

I fan scopriranno se la mitologia trans di Gwen Stacy verrà esplorata ulteriormente quando il terzo capitolo della serie, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che uscirà nel marzo 2024.