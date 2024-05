Deadpool & Wolverine, clamoroso: la nuova sinossi del film Marvel rivela spoiler pazzeschi

Dopo la condivisione del nuovo trailer di Deadpool & Wolverine sono cominciate ad arrivare altre informazioni sulla trama effettiva della pellicola, che al momento non si conosce se non in modo molto vago. Una nuova sinossi ufficiale potrebbe però aver rivelato dei potenziali spoiler.

Infatti, Zazzle.com ha incluso una nuova sinossi nella sua gamma di prodotti dedicati al film, che rivela alcuni nuovi dettagli sul debutto di Deadpool (e di Wolverine) nel MCU.

Secondo la fonte, "non solo [Deadpool e Wolverine] uniranno le forze per sconfiggere una serie di cattivi che affliggono l'universo Marvel, ma si introdurranno anche nel franchise del MCU e daranno il loro tocco di classe, in stile 20th Century Fox, ad alcuni dei nostri momenti preferiti delle Fasi 1-4!".

Avengers: Endgame, gli Avengers in azione con le nuove divise

Vedremo di nuovo gli Avengers originali?

Sembra quindi che Wolvie e Wade dovranno vedersela con qualcosa di più della sola Cassandra Nova, la villain interpretata da Emma Corrin, e anche le teorie secondo cui la coppia si inserirà in scene tratte dai precedenti film del MCU sembrano essere accurate.

Questo significa che potremmo vedere tornare i membri originali del cast degli Avengers o che il film riutilizzerà semplicemente vecchi filmati? In ogni caso, sembra che Deadpool & Wolverine sarà pieno zeppo di sorprese e momenti sconvolgenti.

Una precedente sinossi del film recitava quanto segue: "Dopo aver affrontato alcune battute d'arresto professionali durante una crisi di mezza età, Wade Wilson decide di mandare ufficialmente in pensione Deadpool e diventa un venditore di auto usate. Ma quando i suoi amici, la sua famiglia e il mondo intero sono in gioco, Deadpool decide di far uscire dalla pensione la sua katana. Recluta un Wolverine riluttante e diffidente per combattere non solo per la loro sopravvivenza, ma anche per la loro eredità".

Shawn Levy ha diretto Deadpool & Wolverine da una sceneggiatura di Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick e Zeb Wells.