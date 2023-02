Super Bowl 2023: The Flash, Fast X, Transformers e Ant-Man tra i trailer e spot previsti

Sono stati rivelati i principali trailer e spot che saranno mostrati in anteprima nel corso del Super Bowl 2023, il principale evento sportivo americano che cattura milioni di telespettatori davanti agli schermi. Tra questi confermati finora The Flash, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Fast X e Transformers: Il risveglio.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

Il Super Bowl LVII, che l'anno scorso ha attirato 112 milioni di spettatori, rimane un enorme megafono quando si tratta di attirare l'attenzione sui film in uscita. Gli studios sono pronti a sborsare 7 milioni di dollari per uno spot di 30 secondi che andrà in onda nel corso della trasmissione televisiva Fox del 12 febbraio, quando si disputerà la finale tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles.

Lo scorso anno, quello di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato lo spot più visto sui social nelle 24 ore successive alla vittoria dei L.A. Rams sui Bengals con 93 milioni di visualizzazioni, secondo RelishMix. Ill film alla fine ha registrato la più grande apertura al botteghino lo scorso anno negli Stati Uniti e in Canada con 187,4 milioni e il terzo incasso più alto dell'anno con 411 milioni complessivi dietro Top Gun: Maverick (718,3 milioni) e Black Panther: Wakanda Forever (436,4 milioni).

The Flash, ufficiale: il film con Ezra Miller resetterà l'intero DC Universe

Guardiani della Galassia Vol. 3: una foto di Adam Warlock

Warner Bros, di solito assente nei precedenti Super Bowls, si sarebbe accaparrata uno spazio per lanciare il trailer di The Flash, che il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha definito "probabilmente uno dei più grandi film di supereroi mai realizzati". Il film con protagonista Ezra Miller dovrebbe reimpostare l'Universo DC.

La Universal è di casa al Super Bowl e farà ritorno per il franchise Fast & Furious lanciando uno spot in anteprima mondiale il trailer di Fast X, con la star Vin Diesel in prima fila. Le voci sul versante Universal indicano, inoltre, la presenza di uno spot pre-partita di 15 secondi per il thriller diretto da Elizabeth Banks, Cocainorso.

Cocainorso: Ray Liotta ha commosso fino alle lacrime cast e troupe col suo discorso d'addio

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Chris Pine in un primo piano

La Disney è sempre presente e quest'anno si profila il lancio di spot per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia Vol. 3, La sirenetta, per il film Pixar Elemental e forse per Indiana Jones e la Ruota del Destino e The Marvels dei Marvel Studios (28 luglio). Non sono previsti spot per lo show di Disney+ Secret Invasion.

Anche la Paramount ha una ricca storia con il Super Bowl. Quest'anno l voci indicano la presenza di spot per Scream VI, Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri e Transformers: Il Risveglio (9 giugno). Non sono previsti trailer di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One.

Assente come lo scorso anno Sony, Amazon/MGM e Lionsgate per ora non si sbottonano e conservano la sorpresa per i telespettatori, ma non stupirebbe la presenza di uno spot dedicato agli attesi Creed III (United Artists) o John Wick: Chapter 4 (Lionsgate).