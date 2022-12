Cocainorso: Ray Liotta ha commosso fino alle lacrime cast e troupe col suo discorso d'addio

Una delle ultima fatiche di Ray Liotta, morto lo scorso maggio, è l'eccentrico thriller Cocainorso, diretto da Elizabeth Banks. In attesa dell'uscita del film nei cinema, giunge la notizia di un discorso d'addio strappalacrime pronunciato dall'attore davanti a cast e crew alla fine delle riprese.

Elizabeth Banks, ha condiviso il suo ricordo di Ray Liotta in un'intervista con la rivista Empire. Come villain definitivo di Cocainorso, Liotta ha messo la sua presenza intimidatoria a disposizione del ruolo, ma Banks ha evidenziato il lato più leggero dell'attore, ricordando l'indimenticabile discorso di Ray Liotta sul suo amore per le riprese in esterni in Irlanda quando la produzione è terminata:

"Ha tenuto un bellissimo discorso quando abbiamo concluso spiegando quanto fosse speciale essere in Irlanda. È così noto per essere italiano, ma ha fatto ricostruire il suo albero genealogico e ha scoperto di essere, in realtà, irlandese. Il discorso che ha tenuto ha fatto piangere alcuni membri del cast e della troupe".

Cocaine Bear: il poster del film diretto da Elizabeth Banks ispira molti meme sui social media

Ispirato alla storia vera del 1985 dell'incidente aereo in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, Cocainorso vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga... e di sangue.

Cocainorso vede nel cast Keri Russell, la vincitrice dell'Emmy Margo Martindale, Ray Liotta), Alden Ehrenreich, O'Shea Jackson Jr., Jesse Tyler Ferguson, Kristofer Hivju, Kahyun Kim, Christian Convery, Brooklynn Prince e il nuovo arrivato Scott Seiss.

Diretto da Elizabeth Banks da una sceneggiatura di Jimmy Warden, Cocainorso è prodotto dai vincitori dell'Oscar Phil Lord e Chris Miller) e da Aditya Sood per Lord Miller, da Elizabeth Banks e Max Handelman per Brownstone Productions e da Brian Duffield. Robin Fisichella è il produttore esecutivo.