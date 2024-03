Ant-Man 3, Katy O'Brian: 'Le riprese? Un caos! Ci davano nuove pagine del copione ogni giorno'

Katy O'Brian ha recentemente definito i suoi giorni durante le riprese di Ant-Man and the Wasp: Quantumania un po' caotici, confermando i problemi avuti dalla produzione del film Marvel, rivelatosi un flop di critica e pubblico.

Parlando con Entertainment Weekly, O'Brian - che ha interpretato Jentorra, una combattente per la libertà nel Regno Quantico - ha discusso del periodo trascorso sul set. Secondo O'Brian, le fasi di ripresa sono state "assolutamente caotiche", con il set che riceveva ogni giorno nuove note e aggiornamenti.

"Sì, è stato assolutamente caotico", ha dichiarato O'Brian. "Credo che fino all'ultimo giorno abbiamo ricevuto nuove pagine ed io ho anche ricevuto scene di combattimento aggiuntive. Arrivavo e mi dicevano: 'Ecco un nuovo scontro'"

Nonostante il caos, O'Brian si è affrettata a dire che il periodo trascorso nel Marvel Cinematic Universe le è piaciuto molto. "Pensavo che, essendo una specie di novellina, avrebbero potuto, non so, ignorarmi o farmi sentire fuori posto, ma hanno sempre reso l'ambiente il più accogliente possibile. Sono rimasta sorpresa da quell'atmosfera", ha aggiunto O'Brian.

Nonostante sia una sorta di storia delle origini di Kang il Conquistatore, Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha suscitato molte polemiche al momento del lancio. Il film ha ricevuto recensioni per lo più negative da parte di fan e critici. Qui la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ant-Man 3 è il secondo film Marvel a ricevere un punteggio negativo su Rotten Tomatoes dopo Eternals

Questo ha portato i Marvel Studios a ridimensionare il ruolo di Kang nei progetti futuri e anche a cambiare il titolo di Avengers 5, rimuovendo ufficialmente il sottotitolo di The Kang Dynasty.