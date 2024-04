Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Michael Douglas voleva che Hank Pym morisse: 'Ho chiuso col personaggio'

Michael Douglas aveva chiesto alla Marvel di ucciderlo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e aveva proposto una "morte fantastica" per il suo personaggio.

Micheal Douglas è diventato virale l'anno scorso quando ha annunciato sul red carpet di Ant-Man and the Wasp: Quantumania che sarebbe stato interessato a tornare nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Hank Pym in un quarto film di Ant-Man solo per far morire il suo personaggio, Hank Pym. Ora scopriamo che questo era in realtà il desiderio di Douglas per Quantumania.

Apparso a The View per promuovere la sua nuova serie storica Apple TV+ Franklin, Douglas ha rivelato che in realtà voleva essere ucciso dal MCU nel terzo film di Ant-Man. Ha persino chiesto una grande quantità di effetti speciali per aiutare a spedire Hank Pym nell'aldilà.

"Essere ucciso in realtà era la mia richiesta per il terzo film", ha detto Douglas. "Ho detto che mi sarebbe piaciuto avere una morte seria, con tanti grandi effetti speciali. Volevo morire in un modo fantastico, rimpicciolendomi fino a diventare una formica ed esplodere, o una cosa del genere, usando comunque tanti effetti speciali. Ma questo è successo nell'ultimo film. Ora, non credo che mi presenterò per il quarto. Ho chiuso col personaggio".

Hank Pym è sopravvissuto agli eventi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma non sembra che Douglas sia troppo interessato a tornare nel MCU. Ha interpretato il personaggio in tutti e tre i film di Ant-Man ed è apparso brevemente in Avengers: Endgame. La Marvel non ha ancora annunciato i suoi piani per il futuro del franchise di Ant-Man.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato uno dei due grandi disastri al botteghino per la Marvel nel 2023 insieme a The Marvels. Il film doveva dare il via alla quinta fase del MCU con il botto, introducendo il cattivo Kang il Conquistatore (interpretato da Jonathan Majors, che nel frattempo è stato licenziato dalla Marvel dopo essere stato condannato per due reati minori di molestie e aggressione), ma la critica ha ampiamente stroncato Quantumania e l'affluenza è calata dopo il weekend di apertura del film. Il sequel ha terminato la sua corsa al botteghino sotto la soglia dei 500 milioni di dollari in tutto il mondo.

Dopo l'uscita di Quantumania, l'attore di Ant-Man Paul Rudd ha dichiarato a Insider di non avere "idea" del suo futuro nel MCU, aggiungendo: "Non è una mia decisione, quindi cerco di non pensarci troppo. Quindi dovreste chiederlo ai dirigenti della Marvel".