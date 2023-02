The Flash, ufficiale: il film con Ezra Miller resetterà l'intero DC Universe

Come era immaginabile, il film dedicato a Flash servirà a resettare l'intero DC Universe per farlo ripartire da zero.

Nel presentare i nuovi progetti del DC Universe, James Gunn ha parlato brevemente anche di quei film che lo precederanno, tra cui ovviamente The Flash, confermando che la pellicola con Ezra Miller servirà a resettare tutto.

"Si tratta di un film fantastico che ho veramente amato e che resetterà l'intero DC Universe", ha detto James Gunn nel suo annuncio.

Gunn ha poi sottolineato che le altre uscite del 2023, in particolare Blue Beetle, saranno "totalmente scollegate". Detto questo, l'imminente Superman: Legacy darà ufficialmente il via a quello che sarà il DC Universe in futuro.

"L'unica cosa che possiamo promettere è che tutto ciò che va avanti da Superman, ovvero dal nostro primo progetto in poi, sarà canonico e sarà collegato", ha detto Gunn. "Stiamo usando alcuni attori del passato. Non ne useremo altri, ma tutto da quel momento in poi sarà collegato e coerente". Per quanto riguarda la possibilità che uno di questi "attori del passato" sia Miller, la decisione verrà presa in un secondo momento.

The Flash ha una data d'uscita fissata al 16 giugno 2023.