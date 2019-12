Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ancora primo al box office USA, 725 milioni globali

Star Wars: Episode IX, una foto di Oscar Isaac

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker prosegue la sua corsa milionaria difendendo il primo posto al box office USA e raggiungendo un incasso globale di 725 milioni. Il capitolo finale della nuova trilogia di Star Wars, in patria, incassa altri 72 milioni che lo portano a un totale di 361,7 milioni e diventa il decimi incasso globale e il settimo incasso americano del 2019. Potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, uno dei film più attesi di Natale 2019.

Stabile al secondo posto, Jumanji - The Next Level incassa altri 35,3 milioni che portano il sequel a 175,4 milioni totali. Il film rivede protagonista la gang del primo film (Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gill), ma stavolta il gioco è cambiato. Spencer, determinato a rimettere in sesto il gioco, ha tenuto con sé alcuni pezzi di Jumanji, all'insaputa dei suoi amici. Mentre si trova nel seminterrato di suo nonno, però, il ragazzo verrà nuovamente risucchiato in Jumanji. Quando Bethany, Fridge e Martha arrivano sul posto, è ormai troppo tardi: il gioco è iniziato.

Al terzo posto troviamo il debutto di Piccole Donne, tra i possibili candidati agli Oscar 2020. La nuova versione del classico adattata da Greta Gerwig incassa 29 milioni, $16,5 dei quali nel weekend, da 3.308 sale e segna una media per sala di 4.995 dollari. Nel cast le star Emma Watson, Saoirse Ronan, Timothee Chalamet e Meryl Streep.

Quarto posto per Frozen II - Il segreto di Arendelle che continua a macinare incassi e a infrangere record. La nuova avventura di Anna, Elsa e Olaf ha incassato altri 16,5 milioni negli Stati Uniti e Canada arrivando a un totale di 421,2 milioni raccolti in sei settimane. Qui trovate la nostra recensione e video recensione di Frozen e - Il segreto di Arendelle.

In quinta posizione debutta il cartoon Spie sotto copertura, nuova zampata dei Blue Sky Studios forte della presenza, nella versione originale, di un cast vocale capitanato dalle star Will Smith e Tom Holland. Qui trovate la nostra recensione di Spie sotto copertura, che incassa 22 milioni, 13,2 nel weekend, da 3.502 sale, con una media per sala di 3.769 dollari.