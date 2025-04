Star Wars: John Boyega contro il fandom "così bianco che l'esistenza di un personaggio nero è un problema"

L'attore è tornato a parlare della parte tossica del fandom della saga che non lo ha mai accettato come parte del nuovo franchise

John Boyega ha definito Star Wars "molto bianco" durante un'intervista nell'ambito del nuovo documentario originale di Apple TV+ Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood.

L'attore ha debuttato nei panni di Finn in Star Wars: Il risveglio della Forza e ha ripreso il personaggio sia ne Gli ultimi Jedi che ne L'ascesa di Skywalker. Il suo ruolo nella trilogia sequel ha portato a molestie online da un nutrito gruppo di fan razzisti e tossici, contrariati dal fatto che un attore nero interpretasse un eroe principale del franchise.

"Lasciatemelo dire, Star Wars è sempre stato percepito come uno spazio davvero bianco ed elitario. È un franchise così bianco che quando una persona di colore vi partecipa è un evento", ha dichiarato Boyega nel documentario. "Si capisce sempre che è qualcosa quando alcuni fan di Star Wars cercano di dire: 'Beh, abbiamo avuto Lando Calrissian e Samuel L. Jackson! È come se mi dicessero quante gocce di cioccolato ci sono nell'impasto dei biscotti. È come se ci avessero solo sparsi lì dentro".

John Boyega ancora contro il fandom tossico di Star Wars

Star Wars: Il risveglio della forza - John Boyega in un'immagine dal trailer

"A loro va bene che interpretiamo il migliore amico, ma una volta che tocchiamo i loro eroi, una volta che guidiamo, una volta che ci facciamo strada, è come se dicessero: 'Oh mio Dio, è un po' troppo! Stanno facendo i ruffiani", ha aggiunto l'attore, riconoscendo anche che entrare nel franchise è stato un momento fondamentale della sua carriera.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, John Boyega e Kelly Marie Tran in un momento del film

Boyega aveva espresso per la prima volta le sue rimostranze alla rivista GQ nel 2020, in merito all'incuria della Disney nei confronti della diversità nella trilogia di Star Wars. All'epoca disse: "Quello che vorrei dire alla Disney è di non far uscire un personaggio nero, di fargli credere di essere molto più importante nel franchise di quanto non sia e poi di relegarlo in secondo piano. Non va bene. Lo dico chiaramente".

Il documentario Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood è disponibile in streaming su Apple TV+.