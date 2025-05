Star Wars, Mark Hamill ha scelto questo celebre attore Marvel come nuovo Luke Skywalker

John Nania, controfigura di Sebastian Stan, ha rivelato che Mark Hamill vorrebbe che Stan lo succedesse nel ruolo di Luke Skywalker nel franchise di Star Wars.

La Lucasfilm è sempre stata cauta nell'operare recasting dei suoi personaggi, dato che la manovra applicata a Han Solo ha portato all'insuccesso al botteghino di Solo: A Star Wars Story. Il dibattito si è però riacceso di recente, dopo che per Andor lo studio ha operato per un recast di Bail Organa a causa dell'indisponibilità dell'attore originale Jimmy Smits.

Ora, la controfigura di Sebastian Stan, John Nania, ha dichiarato a Cantina Talk che lo stesso Mark Hamill sarebbe favorevole all'arrivo di un nuovo interprete di Luke Skywalker.

Sebastian Stan: da Soldato d'Inverno a nuovo Luke Skywalker?

The Apprentice: Sebasian Stan sul tappeto rosso della 77ª edizione del Festival di Cannes

L'attore sarebbe un ottimo giovane Luke Skywalker. Hamill ha discusso l'idea con Stan e pare che l'idea gli sia piaciuta; tuttavia quest'ultimo, che nel Marvel Cinematic Universe interpreta da anni Bucky Barnes/Soldato d'Inverno, è apparso diffidente nel prendere il suo posto mentre l'attore classico era ancora saldamente in possesso del ruolo.

Mark Hamill in una scena de L'impero colpisce ancora

"Sai quante conversazioni abbiamo avuto io e lui su questo argomento? C'è stato un momento in cui gli ho detto: 'Sono sicuro che hai visto la foto di te come Luke Skywalker'. Così mi ha detto... 'Io e Mark ne abbiamo parlato'. Non c'è nulla di ufficiale, ma credo che Mark Hamill abbia detto: 'È un attore fantastico, lasciamoglielo fare'. Ma poi Sebastian, che è fantastico come lui, ha risposto: 'Mark sta ancora interpretando quel ruolo. Non voglio togliergli il lavoro e lui sta ancora lavorando, non riuscirei a battere l'originale'. Ma poi c'è l'altro lato della medaglia: non lo stanno chiamando. Gli ho sentito dire, 'Mi piacerebbe farlo'".

Non è una sorpresa sapere che Nania ne ha parlato con Stan; questo recast è stato molto suggerito per anni. Tuttavia, è emozionante sapere che Hamill è favorevole e ha già sostenuto un recast di Luke Skywalker in passato, nonostante sia tornato nel ruolo nella seconda stagione di The Mandalorian e in The Book of Boba Fett attraverso la CGI. Due anni fa, Hamill ha insistito sul fatto che il ruolo di Luke Skywalker non gli serve più, lasciando intendere di ritenere che il franchise debba andare avanti senza di lui.