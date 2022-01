Spider-Man: No Way Home continua a dominare un box office italiano sempre più povero

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

Spider-Man: No Way Home conserva la prima posizione in un box office italiano che si caratterizza per la continua emorragia di pubblico dopo il boom che ha coinciso con l'uscita del cinecomic Marvel. Con altri 505.000 euro, Spider-Man: No Way Home supera i 22,6 milioni di euro, ma lo sprint del film sembra ormai essersi esaurito. Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York hanno scoperto chi si nasconde dietro la maschera del supereroe di quartiere, il giovane Peter Parker (Tom Holland) deve fare i conti con l'opinione pubblica e con la consapevolezza che non potrà mai più separare la propria vita privata da quella di eroe.

Alle sue spalle troviamo il debutto del biopic Una famiglia vincente - King Richard. L'osannata performance di Will Smith, che sogna una candidatura agli Oscar nei panni del padre allenatore di Venus e Serena Williams, incassa 395.000 euro da 415 sale. Qui trovate la nostra recensione di King Richard.

Altro debutto al terzo posto per Scream, quinto capitolo della saga di culto che apre con un incasso di 358.000 euro in 323 sale. Qui trovate la nostra recensione di Scream, al cinema da ieri. Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto. Neve Campbell, Courteney Cox (Gale Weathers) e David Arquette (Dewey Riley) tornano a interpretare i loro ruoli iconici insieme ai nuovi arrivi Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

Scende al quarto posto il nuovo lavoro della coppia più amata dai bambini, i Me Contro Te, che fanno ritorno in sala con Me Contro Te Il Film - Persi Nel Tempo. Altri 313 mila euro di incasso portano il film, che vede il ritorno di Luì e Sofì alle prese con una nuova giocosa avventura, a 2,6 milioni totali.

Quinto Belli ciao, la commedia di e con Pio e Amedeo diretta da Gennaro Nunziante che ha scritto il film insieme ai due attori comici pugliesi. Dopo essersi imposto come miglior uscita, battendo anche Matrix Resurrections e Spider-Man: No Way Home che contavano un numero più alto di copie, il film incassa altri 262 mila euro arrivando a un totale di 2,6 milioni. Qui potete leggere la recensione di Belli ciao.