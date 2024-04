Spider-Man 4: Marvel ha annunciato la data di inizio riprese, ma manca ancora un regista

Qualche settimana fa era stato rivelato che Justin Lin era in trattative per dirigere Spider-Man 4 per Sony e Marvel Studios ma da allora non è arrivata nessuna conferma, con gli studios che hanno già in mente la data di inizio riprese ma ancora nessun regista coinvolto nel progetto.

Secondo quanto riportato dallo scooper, solitamente affidabile, le riprese di Spider-Man 4 dovrebbero prendere il via alla fine del prossimo settembre. Se dovesse essere confermato, l'uscita del film potrebbe avvenire entro il 2025.

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

Spider-Man 4 non ha ancora un regista

Il problema è che Spider-Man 4 non ha ancora un regista coinvolto nella produzione.

Richtman ha infatti ribadito che non è ancora stato ingaggiato nessun regista, ma ha confermato che Marvel Studios e Sony Pictures hanno fatto un'offerta a qualcuno. Drew Goddard e Justin Lin erano tra i nomi in lizza per il prossimo capitolo, anche se potrebbero esserci altri contendenti (soprattutto perché Goddard ha recentemente firmato per scrivere e dirigere un nuovo Matrix).

Spider-Man centrale nei prossimi Avengers

Il quarto film del franchise dovrebbe gettare le basi affinché Spider-Man diventi un personaggio chiave nei prossimi film sugli Avengers (dove si prevede che sarà uno dei protagonisti).

"Tutto quello che posso dire è che ci siamo attivamente impegnati in conversazioni su cosa dovrebbe raccontare il quarto film", ha dichiarato Holland lo scorso novembre. "Se riusciremo o meno a trovare un modo per rendere giustizia al personaggio è un'altra cosa".

Spider-Man 4 con Tom Holland potrebbe collegarsi all'universo Sony e al Venom di Tom Hardy

"Mi sento molto protettivo nei confronti di Spider-Man", ha continuato l'attore. "Mi sento molto, molto fortunato per il fatto che siamo stati in grado di lavorare su un franchise che è migliorato ad ogni film, che ha avuto più successo ad ogni film, cosa che credo sia davvero rara, e voglio proteggere la sua eredità. Quindi, non ne farò un altro per il gusto di farlo. Ne dovrà valere la pena".