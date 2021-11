King Richard, Will Smith: "Durante il film Venus e Serena Williams hanno pianto tutto il tempo"

Will Smith ha confessato di aver sofferto per due ore aspettando di conoscere la reazione di Venus e Serena Williams al film sulla loro infanzia mentre lo guardavano per la prima volta.

Will Smith ha passato due ore sulle spine in attesa di conoscere le reazioni di Venus e Serena Williams alla visione di Una famiglia vincente - King Richard, biopic sulla loro vita in cui l'attore interpreta il loro padre, Richard Williams. Reazione che non si è fatta attendere visto che le due tenniste avrebbero pianto tutto il tempo.

King Richard: un'immagine del film

In Una famiglia vincente - King Richard, Will Smith interpreta Richard Williams, padre e primo allenatore delle celebri sorelle Williams. L'attore ha rivelato al Tonight Show il suo nervosismo di fronte al giudizio delle tenniste:

"Venus e Serena erano davvero entusiaste della possibilità di un film. E hanno detto che sarebbero state potenzialmente produttrici esecutive e che ci avrebbero guidato attraverso l'intero processo, ma avrebbero aspettato di vedere il film prima di accettare di comparire nei credits".

"Quindi ho ricevuto la chiamata che Venus e Serena stanno entrando in sala per vedere il film" Smith, ha continuato. "Sono state le due ore peggiori di sempre. Le peggiori due ore. Perché uno passa così tanto tempo a creare qualcosa, e ti auguri che a loro piaccia".

Fortunatamente, alle star del tennis il film è piaciuto molto, Will Smith ha specificato: "Venus e Serena hanno pianto per tutto il tempo. L'hanno adorato".

Nel cast di Una famiglia vincente - King Richard ci sono anche Aunjanue Ellis nel ruolo di Brandi Williams, e Saniyya Disney e Demi Singleton rispettivamente nella parte di Venus e Serena.

Tra gli interpreti del lungometraggio, anche Jon Bernthal, Tony Goldwyn e Dylan McDermott.

L'uscita italiana di Una famiglia vincente - King Richard è fissata per il 13 Gennaio 2022.