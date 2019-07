Spider-Man: Far from Home, l'Uomo Ragno conquista il box office italiano

Spider-Man: Far From Home, la prima immagine ufficiale del film

Anche il box office italiano cede alle lusinghe dell'Uomo Ragno targato Marvel: Spider-Man: Far from Home conquista rapidamente la vetta della classifica degli incasso con 5,2 milioni di euro, 3,7 dei quali raccolti nel weekend in 874 sale, con una media per sala di 4.342 euro. L'MCU festeggia con le nuove avventure del ragnetto che pone fine alla Fase 3 del Marvel Cinematic Universe recandosi in Europa con i compagni di scuola. Qui Peter Parker verrà avvicinato da Nick Fury che lo coinvolgerà in una missione per sconfiggere nuovi nemici della Terra, come potete leggere nella nostra recensione di Spider-Man: Far from Home.

In discesa l'horror Annabelle 3. Il nuovo capitolo della saga di The Conjuring incassa 534.000 euro arrivando a un totale di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Qui potete leggere la nostra recensione di Annabelle 3.

In discesa anche Toy Story 4, nuovo delicato capitolo del franchise animato targato Disney e Pixar. Le nuove avventure di Woody, Buzz e degli altri giocattoli festeggiano comunque gli ottimi incassi del nuovo capitolo della saga animata che aggiunge 500.000 euro al suo bottino, per un totale di 4.5 milioni di euro. Qui trovate la nostra recensione di Toy Story 4.

Magro debutto, in quarta posizione per Domino, nuovo thriller di Brian De Palma. Nikolaj Coster-Waldau interpreta un poliziotto di nome Christian che si ritrova impegnato in un caso complicato e alle prese con un agente della CIA dal comportamento sospetto. Christian, in collaborazione con una collega americana, andrà alla ricerca del colpevole che non è stato arrestato, senza però sapere che collabora proprio con la CIA ed è sulle tracce di una cellula dell'ISIS responsabile degli attentati. 161.000 euro di incassi per il film raccolti in 287 sale, con una media per sala di 560 euro.

Al quinto posto risale il film animato Pets 2 - Vita da animali, che riporta sul grande schermo tutti i personaggi del primo film, da Max al simpaticissimo coniglietto Nervosetto, come potete leggere nella nostra recensione di Pets 2 - Vita da animali. La pellicola incassa altri 75.000 euro arrivando a un totale di 3,4 milioni in sei settimane.