Tom Holland spiega perché gli studios amano quando recita con Zendaya: "Ci pagano una sola stanza d'hotel"

La relazione fra Tom Holland e Zendaya non ha portato benefici soltanto ai diretti interessati ma anche agli studios, secondo quanto riporta proprio la star di Uncharted in una recente intervista.

Dopo aver recitato insieme nella trilogia di Spider-Man, entrambi torneranno sullo stesso set in occasione del nuovo film diretto da Christopher Nolan. Lavorare allo stesso progetto pare che renda felici anche le produzioni.

La gioia degli studios e il lavoro con il partner

Ospite del podcast Dish, Tom Holland ha scherzato sulla felicità dei produttori quando è coinvolto in un progetto con la fidanzata:"Gli studios lo adorano: una sola stanza d'albergo" ha scherzato "Ma autisti separati: non siamo pazzi!".

Tom Holland alla première di Captain America: Civil War

Tornato serio, Tom Holland ha confessato che avere un partner con il quale condividere lavoro e rapporto con la fama è una gran fortuna:"È una salvezza, la cosa migliore che mi sia mai successa".

Il nuovo film di Nolan e il ritorno in Spider-Man

Il film, ancora senza titolo, di Christopher Nolan, sarà il primo progetto di Tom Holland e Zendaya insieme dai tempi di Spider-Man, in un cast nutrito di star con protagonisti Matt Damon e Anne Hathaway.

"Non abbiamo ancora iniziato a girare. Ad essere completamente onesti, non so nulla al riguardo. Sono super entusiasta ma è tutto molto top secret. Ho incontrato Nolan ed è fantastico, mi ha descritto vagamente il progetto e sono sicuro che quando sarà pronto annuncerà tutto". Tom Holland ha confermato il ritorno in Spider-Man, diretto da Destin Daniel Cretton al posto di Jon Watts ma non è ancora sicura la presenza di Zendaya.