Spider-Man: Far from Home contiene il miglior cameo dell'MCU!

Spider-Man: Far from Home conterrebbe il miglior cameo dell'MCU. Marvel sa come stupire lo spettatore e stavolta lo avrebbe fatto con un'apparizione epica e totalmente inaspettata.

Spider-Man: Far from Home - Un'immagine dal primo trailer del film

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti su Spider-Man: Far From Home di non proseguire nella lettura di questa news

Il cameo in questione è collocato nella prima scena dopo i titoli di coda. Peter Parker (Tom Holland) ha concluso il suo appuntamento con M.J. (Zendaya) e se ne va in giro per la città. Quando tutto sembra andare per il meglio un video compare su un monitor gigante nello skyline attirando l'attenzione dei passanti. Nel video Mysterio (Jake Gyllenhaal) svela che sotto la maschera di Spider-Man in realtà c'è Peter Parker. Viene poi rivelato che a diffondere il video è il Daily Bugle, agenzia di stampa web di tendenze politiche conservatrici e dietro la scrivania dell'organizzazione troviamo nientemeno che J. Jonah Jameson. A interpretarlo è ancora una volta J.K. Simmons!

J.K. Simmons ha dato vita a J. Jonah Jameson nella trilogia su Spider-Man di Sam Raimi e dopo un bel po' di anni la Marvel ha deciso di far rivivere il personaggio in un modo molto diverso.Che cosa significa questa apparizione per il futuro del franchise? Quello che vedremo al cinema è un semplice cameo o la Daily Bugle e J. Jonah Jameson avranno un ruolo centrale in Spider-Man 3? A queste domande, per ora, non c'è risposta certa.

Quel che è certo è che Marvel ha deciso di riaprire una porta che potrebbe portare a interessanti conseguenze sul piano narrativo. La classica dinamica tra Peter Parker e J. Jonah Jameson riceverà uno scossone per poter proseguire in forma totalmente nuova. L'odio di Jameson per Peter Parker Spider-Man traspare chiaramente dalla scena post-credit perciò la loro relazione verrà alterata profondamente rispetto ai fumetti e ai precedenti film. Storicamente Peter Parker era un fotografo per il Daily Bugle a cui forniva grandi foto di Spider-Man visto che lui stesso indossava quel costume. Stavolta Jameson conosce la sua vera identità, con conseguenze che al momento è difficile immaginare, ma che potrebbero essere rivelate in Spider-Man 3.

Spider-Man: Far From Home arriverà nei cinema italiani il 10 luglio.