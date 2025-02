Miles Morales potrebbe diventare il nuovo Spider-Man nell'Universo Marvel di Sony dopo Secret Wars

Dopo la separazione tra Sony Pictures e Marvel Studios a seguito di Spider-Man: Far From Home, i dirigenti della Sony hanno subito avviato i piani per continuare il franchise senza l'intervento di Kevin Feige. Tuttavia, quando i due studi hanno ricucito i rapporti, l'amato Uomo Ragno è tornato nel Multiverso con Spider-Man: No Way Home nel 2021, portando con sé il ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker, oltre ad alcuni dei villain più iconici dei film precedenti.

Sony ha tentato di entrare nel multiverso con Morbius, inserendo poi riferimenti confusi all'universo di Spider-Man di Sam Raimi, per infine abbandonare l'idea. L'ipotesi di un confronto tra Venom e Spider-Man era stata proposta, ma non ha avuto seguito, e ora Sony sembra aver accantonato la sua serie di spin-off Marvel. Lo studio si concentrerà invece su Spider-Man 4, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (ancora in fase di sviluppo) e sulla serie televisiva Spider-Noir in collaborazione con Amazon/MGM.

Miles Morales sarà il nuovo Spidey del Sony's Spider-Man Universe?

Ora, secondo nuove indiscrezioni, l'Universo Marvel di Sony potrebbe avere il suo nuovo Spider-Man dopo Avengers: Secret Wars. In un recente Q&A, Alex Perez di The Cosmic Circus ha parlato di Miles Morales, che secondo le informazioni attuali (da prendere con cautela), dovrebbe essere ambientato in un "Universo Sony riavviato" che sarà stabilito dopo Secret Wars.

Spider-Man: Far From Home, la prima immagine ufficiale del film

Questo solleva numerosi interrogativi, la principale delle quali riguarda il coinvolgimento dei Marvel Studios. Sony sta forse cercando di sfruttare quello che potrebbe essere un soft reboot del MCU dopo Secret Wars?

Nel frattempo, Tom Holland ha mostrato cautela nel rivelare i piani per Spider-Man 4. L'attore ha spesso ribadito di non voler svelare nulla e, in merito a un possibile incontro tra Spider-Man e Miles Morales, ha dichiarato: "Se fossi così fortunato da portare Miles Morales nel mio Universo Spider-Man e nel MCU, mi piacerebbe fare per lui ciò che [Robert] Downey Jr. ha fatto per me", facendo riferimento a un potenziale futuro team-up.