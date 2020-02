Oscar 2020 minuto per minuto: il live blogging

Oscar 2020: con il nostro live blogging stanotte seguiamo insieme l'attesa cerimonia degli Academy Awards minuto per minuto fino alla consegna del premio per il Miglior Film dell'Anno! Chi vincerà? Scopritelo insieme a noi!

Ore 00.05: iniziano ad arrivare i volti noti sul red carpet! Una splendida Laura Dern, in odore di premio Oscar per Storia di un matrimonio, accompagnata dalla mamma Diane Ladd. Si è visto anche Spike Lee, con un completo viola che sta facendo discutere sui social, ma ha cucito sul bavero il numero 24, per omaggiare la scomparsa di Kobe Bryant: ma i fan dello sfortunato giocatore di basket avranno tantissime altre opportunità per veder celebrato il loro mito.

Gli Academy Awards sono giunti ormai alla novantaduesima edizione. Nelle scorse annate sono nate tantissime polemiche, a partire dal movimento #MeToo, nato dopo le numerose accuse di molestie sessuali a personaggi all'interno di Hollywood, passando per l'episodio di omofobia di Kevin Hart del 2019 - che ha portato all'assenza del presentatore per la serata - e l'idea di istituire la categoria Miglior Film Popolare.

Oscar 2020: le previsioni sui vincitori

Joaquin Phoenix con la maschera di Joker

Ma ciò che muove gli appassionati quest'anno è il cinema e la lotta durante la stagione dei premi è stata agguerrita ma abbastanza unilaterale: 1917 col tempo ha assunto il ruolo di favorito, soprattutto visto l'enorme successo che sta avendo nella awards season la regia di Sam Mendes. Un altro momento 'storico' per il premio potrebbe essere l'Academy Award a Joaquin Phoenix, giunto a questa serata da ultra favorito, dopo 3 nomination andate a vuoto nella sua carriera. Tra le attrici pare quasi sicuro il riconoscimento a Renee Zellweger per Judy, ma sappiamo che l'Academy ama disattendere qualche categoria, quindi chissà che non ci sia spazio per qualche sorpresa, soprattutto a favore di Parasite, che pare essere la vera mina vagante di quest'edizione!

Lo show degli Oscar 2020 andrà in onda a partire dalle 2.00 del mattino italiane per una durata confermata di tre ore e mezza, quindi alle 5.15/5.30 dovremmo essere al cospetto del Miglior Film del 2020. Seguite insieme a noi, con il nostro live blogging dei momenti più memorabili della serata!