Estate 2025: ecco 10 serie anime da tenere d’occhio

Mentre le serie d'animazione iniziate nel corso della primavera 2025 sono ormai prossime a concludersi, il prossimo luglio saremo travolti da una vera e propria valanga di attesissimi seguiti. Con l'imminente avvento di quella che promette di essere una stagione estiva a dir poco rovente, abbiamo selezionato i principali anime che a nostro avviso non dovreste farvi sfuggire nei mesi più caldi dell'anno!

Dan Da Dan - Stagione 2

Un'immagine di DanDaDan

Dato il clamoroso successo che la serie ha riscosso in tutto il globo lo scorso autunno, la nostra rassegna non poteva che aprirsi con la seconda stagione di Dandadan, che a partire dal prossimo 3 luglio dovrebbe approdare su Crunchyroll e Netflix. La storia ripartirà esattamente dal cliffhanger finale della prima stagione, riportandoci dunque nella casa infestata di Jiji, un caro amico d'infanzia di Momo. Al suo interno, i nostri beniamini scopriranno macabri rituali e sacche di amuleti legati alla potente famiglia Kito, che negli anni si è resa autrice di sacrifici e maledizioni.

Una scena dell'anime

La seconda stagione di Dan Da Dan adatterà anche l'arco narrativo "Evil Eye", che ruoterà attorno allo spirito maligno chiamato a fungere da antagonista principale dell'intera season, e con tutta probabilità anche il cosiddetto "Kaiju Arc", che come suggerito dal titolo potrebbe coinvolgere creature gigantesche e mostri alieni. Insomma, anche stavolta Momo e Okarun, che nella stagione precedente hanno acquisto dei poteri soprannaturali, avranno il loro daffare.

Kamitsubaki City Under Construction

Le protagoniste di Kamitsubaki City Under Construction

Parte di un progetto crossmediale targato Kamitsubaki Studio che comprende, fra gli altri, canzoni, video, un gioco per tablet e persino una visual novel recentemente pubblicata su Nintendo Switch, Kamitsubaki City Under Construction è un originale anime post-apocalittico in cui si mescolano magia, mistero e musica. In un futuro segnato da un misterioso disastro, la città di Kamitsubaki è stata ricostruita come un brillante centro urbano all'avanguardia, ma sotto la sua superficie tecnologica si nascondono degli oscuri segreti.

Da queste ombre emergono i "Tesseractor", creature generate dalle emozioni più negative dell'umanità, come la paura e il rancore. Per fronteggiarli, un gruppo di cinque ragazze dotate di poteri speciali viene scelto per combattere il caos: la loro arma non è tanto la forza quanto il canto, curiosamente capace di influenzare la realtà e purificare l'oscurità. La serie sarà visionabile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll a partire dal 3 luglio.

Call of the Night - Stagione 2

Un momento dell'anime Call the Night

Kō Yamori ha ormai accettato la sua natura di vampiro e, insieme alla spensierata Nazuna, è deciso a trasformare il loro rapporto in qualcosa di autentico; tuttavia, il ritorno di Anko Uguisu, detective determinata a eliminare tutti i vampiri, riaccenderà il confronto tra gli umani e le creature della notte, rendendolo più inteso e personale. Questa potrebbe essere l'occasione propizia per approfondire la relazione di Ko e Nazuna, nonché svelare segreti del loro passato. Intitolato "Cigarette Case Arc", l'arco narrativo alle porte sarà infatti incentrato su oggetti e ricordi spezzati, simboli del passato dimenticato di Nazuna e forse base di un segreto ancora più profondo.

Nazuna in una scena

Questa stagione di Call of the Nights promette di approfondire temi di identità, attaccamento e desiderio, immersi in un'atmosfera notturna carica di sensualità, mistero e suspense. Il primo episodio andrà onda il 4 luglio, e benché ANiME GENERATION non abbia ancora confermato nulla, possiamo ritenere probabile che la serie approdi, prima o poi, sul canale di Amazon Prime dedicato agli anime, proprio come era accaduto con la prima stagione.

Rascal Does Not Dream of Santa Claus

Un'immagine di Rascal Does Not Dream Santa Claus

Dopo il diploma, Azusagawa Sakuta ha iniziato il suo percorso universitario a Kanazawa-hakkei, al fianco dell'adorabile fidanzata Sakurajima Mai. L'atmosfera sembra decisamente più tranquilla di quella che aveva caratterizzato i loro anni di liceo, finché un'improvvisa apparizione cambia tutto: una misteriosa figura in costume da "miniskirt Santa", visibile soltanto al buon Sakuta, afferma di essere Kirishima Tōko e di voler diffondere una nuova forma di Puberty Syndrome. Questo singolare evento rievoca nei protagonisti sogni profetici e incubi collettivi, costringendo Sakuta a cercare di distinguere la vera Tōko dai suoi ingannevoli "doppioni".

Parte di un progetto che comprende una serie e tre film sequel, questo nuovo arco narrativo si ricollega al volume 13 della light novel, esplorando come i ricordi, i legami e le illusioni si intreccino in un nuovo stadio della crescita emotiva. Con la tipica sensibilità emotiva della serie, Sakuta dovrà proteggere Mai da un mistero sovrannaturale che si insinua nei loro rapporti, cercando al contempo di trovare un equilibrio tra realtà emotiva e inganno percettivo. Rascal Does Not Dream of Santa Claus verrà trasmesso a partire dal 5 luglio. In Italia la serie sarà disponibile in versione sottotitolata su Crunchyroll.

Rent a Girlfriend - Stagione 4

Una scena di Rent a Girlfriend

L'attesissima quarta stagione di Rent a Girlfriend ripartirà a luglio 2025, con gli episodi suddivisi in due cour e una location sorprendente: la maggior parte dei personaggi coinvolti nella vicenda si concederà infatti una vacanza presso il Resort Hawaiians, lussuosissimo hotel che farà da sfondo al cosiddetto "Hawaiian Arc". Per Kinoshita Kazuya è giunto il momento di affrontare il momento più delicato della sua bizzarra vita sentimentale: deciso a trasformare il legame con la sua "fidanzata a noleggio" in qualcosa di reale, il ragazzo si farà coraggio e e darà libero sfogo ai suoi veri sentimenti. Tuttavia, la presenza di Sarashina Ruka, che con le sue continue avances crea gelosie tra i protagonisti, e soprattutto di Nanami Mami, diabolica e manipolativa ex-fidanzata di Kazuya determinata a smascherare Chizuru, rischia di destabilizzare le dinamiche tra i nostri beniamini.

Questo arco fa da trampolino alla seppur tardiva evoluzione di Kazuya, che da ragazzo insicuro sembra ormai pronto ad assumere il ruolo di protagonista determinato a riconoscere e difendere i suoi sentimenti più veri. I nuovi episodi di Rent a Girlfriend andranno in onda a partire dal 5 luglio. In Italia la serie è ancora una volta esclusiva di Crunchyroll.

Gachiakuta

Il protagonista di Gachiakuta

In un futuro distopico, le città sono sospese nel cielo, mentre sotto di esse si estende il Baratro, una discarica infinita dove vengono gettati rifiuti... e persone ingiustamente accusate. Rudo, giovane emarginato delle baraccopoli, si guadagna da vivere rovistando tra gli scarti, finché non viene falsamente incolpato di omicidio e abbandonato al suo destino nel Baratro. Nel caos velenoso cui è stato spedito, Rudo viene attaccato da creature fatte di spazzatura, ma riesce a salvarsi grazie al provvidenziale intervento di Enjin, un membro dei "Pulitori". Grazie al suo salvatore, Rudo scoprirà di possedere il potere da Giver, capace di infondere "anima" negli oggetti e indispensabile per creare delle armi incredibilmente potenti. Determinato a sopravvivere e a vendicarsi di coloro che lo hanno tradito, il ragazzo si unirà ai Pulitori per abbattere le Trash Beasts che infestano il Baratro.

Forte di una narrazione che fonde spunti sociali, azione ad alto tasso e introspezione emotiva, Gachiakuta promette di esplorare valore e resilienza nei luoghi più abbandonati. Non a caso, il protagonista Rudo sarà simbolicamente in grado di trasformare ciò che la società scarta in portentosi strumenti di speranza e ribellione. Il primo episodio di Gachiakuta sarà disponibile su Crunchyroll a partire dal 6 luglio 2025.

The Rising of the Shield Hero - Stagione 4

I personaggi di Rising of a Shield Hero

Il leggendario Shield Hero, Iwatani Naofumi, si prepara ad affrontare una serie di sfide assai complesse: l'incidente diplomatico causato dal fallito assassinio di Raphtalia, riconosciuta erede del regno di Q'ten Lo, metterà a dura prova Naofumi e il suo seguito, che nel tentativo di scongiurare il ritorno della potente Fenice consoliderà l'alleanza con gli altri tre Cardinal Heroes. Raggiunto il regno delle demi-umane, dove il guerriero verrà osteggiato da fazioni ambigue, Raphtalia diverrà un simbolo di rivolta per il popolo, scatenando suo malgrado tensioni politiche sempre più esplosive.

Già preoccupato per l'incombente minaccia della Fenice e il pericolo rappresentato dagli assassini di Q'ten Lo, Naofumi dovrà affermarsi non solo come combattente, ma soprattutto come leader in grado di guidare un grande esercito formato da guerrieri appartenenti a tre razze diverse. La quarta stagione di The Rising of the Shield Hero verrà trasmessa a partire dal prossimo 9 luglio.

Dr. Stone: Science Future (cour II)

Un'immagine di Dr. Stone

Terminato l'epico confronto consumatosi in Nord America, il Regno della Scienza, guidato da Ishigami Senku, si divide in due gruppi: il primo resta a consolidare la "Corn City", mentre l'altro, col supporto dello stesso Senku, salpa verso il Sud America. L'obiettivo è di primaria importanza: scoprire l'origine del misterioso raggio pietrificante, che si sospetta sia in qualche modo legato all'America Meridionale.

In questo cour, il team di Senku - cui si aggiungerà il controverso Dr. Xeno - si introdurrà nelle giungle sudamericane, ignorando che Stanley Snyder e i seguaci di Xeno li seguono a vista, allo scopo di riprendersi il loro protetto e ristabilire un ordine alternativo basato su una scienza autoritaria. Atteso su Crunchyroll a partire dal prossimo 10 luglio, questo nuovo arco narrativo di Dr. Stone: Science Future promette conflitti ideologici e collaborazioni inaspettate tra personaggi come Ryusui, Chrome, Kohaku e Gen.

Sakamoto Days (cour II)

Sakamoto Taro in una scena

Sakamoto Taro, leggendario ex-killer ora padre e proprietario di un piccolo negozio, sta per affrontare una terribile minaccia: il misterioso assassino di nome Slur ha intenzione di rilasciare pericolosi detenuti nel braccio della morte, allo scopo di sabotare la tranquillità del quartiere in cui vive la famiglia Sakamoto. Questa nuova ondata di nemici, ognuno dotato di abilità letali e bizzarre, metterà a dura prova il carisma e l'ingegno di Taro, costringendo la sua squadra a difendere casa e bottega con ogni mezzo necessario. Come se non bastasse, negli episodi di prossima pubblicazione assisteremo all'esordio di un'altra fazione: "ORDER", l'ex unità d'élite da cui lo stesso Sakamoto era stato cacciato, creerà una bizzarra triangolazione di forze. Mescolando azione, humor demenziale e tensione emotiva, il secondo cour di Sakamoto Days sembra voler alzare il ritmo e la posta in gioco. La serie invaderà il catalogo di Netflix a partire dal 14 luglio.

Kaiju No. 8 - Season 2

Kafka in versione di Kaiju

Chiudiamo la nostra rassegna con un altro graditissimo ritorno: il 19 luglio esordirà ufficialmente su Crunchyroll la seconda stagione di Kaiju No.8. Dopo la rivelazione del suo lato Kaiju, Hibino Kafka è stato posto sotto stretta sorveglianza dalle Forze di Difesa del Giappone, cosa che lo ha spinto ad assumere un ruolo attivo nella Prima Divisione. Sotto l'attenta guida di Narumi Gen, da tutti considerato il cecchino più abile dell'intero corpo militare, Kafka esplorerà i rischi dell'unione tra uomo e mostro.

Parallelamente emergerà la minaccia del Kaiju No. 9, una creatura sofisticata e misteriosa che seminerà paura nella popolazione, scatenando per giunta conflitti interni alla squadra del protagonista. Conteso tra l'istinto protettivo e il timore di perdere la sua umanità, Kafka dovrà dunque dimostrare di riuscire a controllare i poteri Kaiju senza mai rinunciare ai propri valori umani.