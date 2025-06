La Marvel rende ufficiale quale personaggio Disney sarebbe degno di impugnare il martello di Thor

In una serie di variant cover Marvel, Stitch di Lilo & Stitch viene rappresentato mentre impugna nientemeno che Mjolnir, il leggendario martello di Thor. Dietro l'ironia del disegno si cela una riflessione sorprendente: nonostante la sua indole caotica, Stitch ha affrontato un percorso di crescita e redenzione che lo rende, simbolicamente, degno di uno dei più potenti artefatti del Marvel Universe.

Il più improbabile degli eroi Disney è degno del martello di Thor

In mezzo a dèi norreni, supereroi corazzati e mutanti dal DNA impazzito, c'è un piccolo alieno blu con sei zampe e una passione per la distruzione... e per la famiglia. Eppure è proprio Stitch, il protagonista della saga animata Lilo & Stitch, ad afferrare con i denti il leggendario martello Mjolnir nella nuova variant cover firmata da Humberto Ramos per Avengers #30, in uscita il 3 settembre. Non si tratta di un evento canonico, ma di un'immagine promozionale giocosa e provocatoria, che ha comunque fatto riflettere fan e critici: può davvero un personaggio così caotico essere degno dello strumento sacro di Thor?

Secondo il principio alla base del martello, la risposta è sì. "Mjolnir non richiede la perfezione per essere sollevato. Richiede coraggio, onore, compassione". E Stitch, sebbene nato come un'arma di distruzione, ha affrontato un cammino di consapevolezza, ha riconosciuto il male che ha causato, e ha deciso di cambiare. Proprio come lo stesso Thor, che nel corso della sua lunga storia ha perso (e riguadagnato) la fiducia del suo martello, Stitch non è nato degno, ma ha meritato quella dignità, pezzo dopo pezzo.

La scelta di Ramos - che ritrae Stitch mentre fugge con il martello, inseguito da Spider-Man, i Fantastici Quattro e gli Avengers - è un colpo di genio visivo, ma non è solo una gag: è una metafora. Dietro quella corsa maldestra si nasconde un'idea rivoluzionaria di eroismo. Non serve essere perfetti, sovrumani o regali per essere considerati "degni"; a volte è più eroico chi riesce a domare la propria natura, chi sbaglia ma si rialza, chi ha il coraggio di cambiare. In questo senso, Stitch rappresenta più di ogni altro il concetto moderno di "degno".

Che Thor approverebbe? Probabilmente sì. In fondo, chi meglio di lui sa cosa significhi non essere perfetti, ma cercare comunque di esserlo ogni giorno un po' di più?