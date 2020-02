Oscar 2020, Eminem spiega perché si è esibito: "Avere una seconda occasione è stato bello"

Eminem si è esibito a sorpresa durante gli Oscar 2020 salendo sul palco dei premi dell'Academy 17 anni dopo aver conquistato il premio con il brano Los Yourself.

Il rapper, nel 2003, non aveva nemmeno partecipato alla cerimonia a Los Angeles, rimanendo a casa con la figlia e lasciando al suo collaboratore Luis Resto il compito di ritirare il premio in caso di vittoria.

Il brano tratto dalla colonna sonora di 8 Mile è ora stato interpretato sorprendendo i presenti, tra cui anche Martin Scorsese la cui reazione è diventata un meme, ed Eminem ha ora svelato il motivo per cui ha deciso di salire sul palco degli Oscar 2020. L'artista ha spiegato: "Ho pensato che sarebbe stato bello, visto che non ho colto l'occasione di farlo all'epoca. In quel periodo non pensavo nemmeno di avere una chance di vincere e avevamo già interpretato dal vivo Lose Yourself ai Grammy con i Roots un paio di settimane prima degli Oscar, quindi non credevamo fosse una buona idea. La versione più giovane di me, inoltre, non pensava che uno show di quel tipo mi avrebbe capito. Ma poi ho scoperto di aver vinto ed è stato folle. Il fatto che ci si possa non presentare e vincere lo stesso per me dimostra che quel premio è autentico e reale".

Eminem ha sottolineato che non era deluso per non essersi esibito, essendo già felice della vittoria, ed era piuttosto confuso sull'intera situazione riguardante i premi. La sera in cui Barbra Streisand ha annunciato che aveva vinto un Oscar era a casa con la figlia Hailie ed era andato a dormire presto perché la bambina doveva alzarsi la mattina per andare a scuola, venendo poi svegliato da Luis Resto con la notizia che aveva vinto.

Eminem ha poi smentito che 17 anni anni fa non si fosse esibito a causa della richiesta di censurare il suo brano, confermando invece che gli è stata fatta l'offerta di salire sul palco. Il suo manager ha persino valutato l'ipotesi di far cantare Lose Yourself da un altro artista, ma la situazione non è mai andata oltre le trattative iniziali.

Il rapper, in vista dell'esibizione di domenica sera a Los Angeles, ha compiuto quattro o cinque prove, ma non negli spazi del Dolby Theater perché i produttori della cerimonia volevano mantenere la performance un segreto.