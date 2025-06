Grande Fratello Gold: ecco quale ex coppia potrebbe varcare la porta rossa nell’edizione speciale

Il Grande Fratello Gold si prepara a celebrare i 25 anni del reality più famoso d'Italia con un'edizione speciale ricca di sorprese. In queste ultime ore stanno iniziando a circolare le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti che a settembre varcheranno la porta rossa del programma affidato anche quest'anno ad Alfonso Signorini.

Le ultime indiscrezioni sul cast del GF Gold

Tra autocandidature di ex gieffini ed ex naufraghi, sembra che la produzione abbia messo gli occhi anche su alcuni personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. E tra questi spunta una coppia che ha fatto sognare il pubblico negli anni passati: Paola Barale e Raz Degan.

A lanciare l'indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, che tramite le sue pagine social ha scritto: "Secondo alcune indiscrezioni esclusive raccolte da LolloMagazine.it, la produzione del reality avrebbe contattato due nomi di grande richiamo: Raz Degan e Paola Barale. Una notizia che, se confermata, potrebbe rivoluzionare il cast del GF e attirare l'attenzione di un pubblico ancora più vasto."

Paola Barale

Una bomba che, se diventasse realtà, renderebbe questa edizione davvero interessante. Va però ricordato che in passato Paola Barale ha più volte dichiarato di aver ricevuto proposte per partecipare al Grande Fratello Vip anche con cachet piuttosto elevati, ma di aver sempre rifiutato. La showgirl ha infatti ribadito che non si vede all'interno di un reality, sostenendo che questi programmi non rispecchiano la sua idea di intrattenimento di qualità.

Ma mentre diversi volti noti sembrano ancora restii ad accettare l'idea di chiudersi per sei mesi nella casa più spiata d'Italia, c'è chi non vede l'ora di poter vivere quest'avventura. Tra loro c'è Nunzio Stancampiano, ex ballerino di Amici ed ex naufrago de L'Isola dei Famosi, dove però è rimasto per poco tempo prima di decidere di abbandonare il gioco.

L'autocandidatura dell'ex naufrago

Intervistato da ComingSoon, Nunzio ha lanciato un vero e proprio appello ad Alfonso Signorini, dichiarando: "Io sono pronto per il Grande Fratello! Per me sarebbe un sogno, è un programma che mi piace tanto. Il mio concorrente preferito è stato Lorenzo Spolverato: se non ci fosse stato lui, sarebbe stato noioso. Ha dato tanto al programma, io lo guardavo per lui perché ha un carattere simile al mio, senza filtri e senza copioni".

"Mi è piaciuto tanto anche Alfonso D'Apice, ma il vero protagonista è stato Lorenzo. Creava dinamiche vere, nel bene e nel male. Io porterei un po' di ritmo, di allegria, ma soprattutto verità. Se vogliono persone vere e una stagione positiva, Signorini mi deve tenere in considerazione." Insomma, le prime voci iniziano a scaldare i motori del Grande Fratello Gold, come quella della presenza dell'ex tronista Gianmarco Steri.