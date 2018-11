Oggi e stasera in TV: cosa guardare il 13 novembre 2018

Marica Lancellotti

Nel palinsesto di oggi e stasera in TV spiccano le prime serate dei canali in chiaro, con la sempre seguitissima soap Il Segreto, e le ultime puntate della seconda stagione de I Medici. Senza dimenticare la Pay TV, perchè alle 21.15 su Sky Uno torna anche lo chef più amato dalle donne, Carlo Cracco, con la nuova stagione di Hell's Kitchen. Per i cinefili incalliti, invece: le grandi visioni cominciano dal pomeriggio, su Premium Cinema Energy, con Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino.

Prova a prendermi - ore 15.00, Sky Cinema Cult

ll protagonista di Prova a prendermi, in onda alle 15.00 su Sky Cinema Cult, è Frank Abagnale (Leonardo DiCaprio), il più giovane ricercato nelle liste dell' F.B.I., artista del crimine e del raggiro. L' agente dell'FBI Carl Hanratty (Tom Hanks) si mette sulle sue tracce. Quello che ne nasce è una caccia del gatto al topo a cui Steven Spielberg riesce a non far mai perdere ritmo.

Bastardi senza gloria - ore 16.43, Premium Cinema Energy

Bastardi senza gloria, in onda oggi alle 16.43 su Premium Cinema Energy, è Tarantino alle prese con la riscrittura della II guerra mondiale. Nella Francia occupata dai nazisti Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) assiste all'esecuzione della sua famiglia su ordine del colonnello Hans Landa (Christoph Waltz) , ma riesce a fuggire a Parigi dove assume una nuova identità, come operatrice e titolare di un cinema. In un'altra località europea, il tenente Aldo Raine (Brad Pitt) si mette alla guida di un gruppo di soldati ebrei conosciuti dai loro nemici come I Bastardi. Insieme ai suoi uomini, Raine collabora con con l'attrice tedesca Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger), che in realtà è un agente segreto, in una missione speciale per rovesciare il Terzo Reich. Il loro destino si incrocerà con quello della Dreyfus e con i suoi piani di vendetta personale. Cristoph Waltz, alla sua prima incursione a Hollywood, è assolutamente memorabile, tanto da portarsi a casa l'unico Oscar tra le 8 candidature.

Leggi anche: Da Le iene a The Hateful Eight, la violenza nel cinema di Tarantino: i momenti cult più scioccanti

L'evocazione - The Conjuring - ore 17:07, Premium Cinema

L'evocazione - The Conjuring, in onda oggi alle 17:07 su Premium Cinema, horror tratto da una storia vera, quella di di Ed e Lorraine Warren, due investigatori del paranormale di fama mondiale, chiamati ad aiutare una famiglia terrorizzata da una presenza maligna che si nasconde nella loro fattoria isolata. Sarà il caso più terrificante della vita dei Warren. James Wan non fa sconti, Patrick Wilson e Vera Farmiga sono assolutamente credibili nel ruolo: la suspense diventa quasi insostenibile.

Tootsie - or 21.15, Studio Universal

Tootsie, in onda stasera alle ore 21.15 su Studio Universal, racconta di Michael Dorsey è un attore e non riesce assolutamente a trovare lavoro. Un bel giorno si fa scritturare per un ruolo femminile in una soap opera ed ha subito un successo incredibile. Nessuno sa che la nuova, brillante attrice è un uomo...Sidney Pollack dirige Dustin Hoffman e Jessica Lange (premio Oscar come migliore attrice non protagonista) in quello che resta una delle migliori commedie di sempre di e su Hollywood.

Hell's Kitchen - ore 21.15, Sky Cinema Uno

Secondo appuntamento con la nuova stagione di Hell's Kitchen, alle 21.15 su Sky Uno, il reality di cucina che vede due squadre di cuochi professionisti sfidarsi per conquistare il palato dei commensali e la fiducia di Carlo Cracco. Ospite della puntata: lo chef stellato Michelin Cristiano Tomei del ristorante l'Imbuto di Lucca.

I Medici - ore 21.25, Rai Uno

Ultimo appuntamento con I Medici, in onda stasera alle 21.15 su Rai Uno. La popolare serie tv va in onda con gli ultimi due episodi della seconda stagione, Tradimento e Consacrazione. I congiurati dei Pazzi decidono che è giunto il momento di eliminare una volta per sempre Lorenzo e Giuliano de' Medici, e hanno deciso di farlo durante la cena organizzata per dar loro il benvenuto proprio da Lorenzo. Ma i sospetti di Giuliano portano a rimandare l'efferato atto, alla messa in Duomo, dove sarà presente tutta la famiglia... Nel cast di questa stagione: Daniel Sharman, Raoul Bova e Alessandra Mastronardi.

Il segreto - ore 21.25, Rete 4

Puntata 1820 per la soap spagnola Il segreto, in onda stasera alle 21.25 su Rete 4: Meliton ha un mandato d'arresto per Julieta, che è prontamente sparita. Emilia deve sfogare la sua rabbia a suon di lancio di coltelli, e trova un bersaglio perfetto...

Dal tramonto all'alba - ore 21.30, Spike

La sceneggiatura di Dal tramonto all'alba, in onda stasera alle 21.30 su Spike, esiste fin da quando Quentin Tarantino frequentava il liceo. I fratelli Gecko, pericolosi criminali degli USA, sono ricercati dall'Fbi. Per passare il confine e andare in Messico sequestrano un camper con la famiglia Fuller a bordo. Ma oltre il confine saranno attaccati da un esercito di vampiri. La strana coppia George Clooney/Quentin Tarantino fa faville in un horror sui generis che Robert Rodriguez dirige con stile inconfondibile: esagerato.

Manhattan - ore 22.40 Sky Cinema Classics

Isaac, il Woody Allen protagonista di Manhattan, in onda stasera alle 22.40 su Sky Cinema Classics, è appena uscito da un divorzio penoso: la moglie, che ha scoperto di essere lesbica e lo ha lasciato per una donna, sta anche scrivendo un libro in cui rivela particolari imbarazzanti della loro relazione. Lui si consola uscendo con una deliziosa diciassettenne, almeno fino a che non scopre di essersi innamorato dell'amante del suo migliore amico. Una poetica dichiarazione d'amore, in bianco e nero, alla sua New York e al cinema, senza dubbio uno dei migliori film di Woody Allen.

Piccole Donne - ore 22.45, Sky Cinema Passion

Dall'immortale romanzo di formazione di Louisa May Alcott, torna in TV Piccole donne, in onda stasera alle 22.45 su Sky Cinema Passion, nella sua versione cinematografica del 1994, con dei giovani Winona Ryder e Christian Bale nei panni di Jo e Laurie. Nel 1861, richiamato alle armi nella guerra di secessione americana, il signor March affida la famiglia alla moglie Marmee, donna forte ed efficiente, tutta dedita alle quattro figlie: Jo, Meg, Beth ed Amy. Profondamente unite tra loro ma assai diverse nel carattere, vivono a Concord, Massachusetts, in una graziosa villetta e passano il tempo aiutando in casa, ricamando e leggendo.

Così ridevano - ore 22.53, Premium Cinema Emotion

Dopo Il ladro di bambini e Lamerica, Gianni Amelio torna a lavorare con Enrico Lo Verso in Così ridevano, in onda stasera alle 22.53 su Premium Cinema Emotion, storia di due fratelli siciliani emigrati a Torino negli anni '50. Il maggiore lavora duro per permettere al fratello di studiare e affrancarsi così dalla miseria, ma il ragazzo non sembra preoccuparsi altrettanto della propria educazione, e vorrebbe lavorare a sua volta... Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1998.

Captain Fantastic - ore 23.05, Sky Cinema Hits

In Captain Fantastic, in onda alle 23.05 su Sky Cinema Hits, un padre, dopo aver trascorso sei anni in un'isolata foresta del Nordovest, è costretto a fare ritorno con i suoi sei figli nella società e a mettere così in discussione cosa significhi per lui essere un genitore. Una delle migliori interpretazioni di Viggo Mortensen, a capo di un gruppo di giovanissimi interpreti. Una commedia indie che si trasforma ben presto in un'importante riflessione sulla responsabilità di formare gli adulti che saranno.

Trainspotting - ore 0.50, Sky Cinema Cult

Trainspotting, in onda alle 0.50 su Sky Cinema Cult, è la trasposizione cinematografica del popolare romanzo di Irvine Welsh. Mark Renton (Ewan McGregor) e i suoi amici hanno scelto di vivere a modo loro: eroina, furti, ogni tanto un po' di galera per. Ma un giorno Renton decide di uscirne, nonostante la mancanza d'incoraggiamento e le influenze negative che lo circondano. Danny Boyle dirige quello che, per il British Film Institute, è uno dei i migliori film inglesi di sempre della storia.

Somewhere - ore 2.22, Iris

Somewhere, in onda alle 22.15 su Sky Cinema Uno, indaga l'esistenza frivola di Johnny Marco (Stephen Dorff) un attore, che alloggia allo Chateau Marmont - celebre hotel losangelino frequentato da sempre dalle star di Hollywood. Ma quando sua figlia (Elle Fanning), una ragazzina di undici anni, si trasferirà a vivere da lui, sarà costretto a mettere in discussione tutto il suo passato. Quarto lungometraggio di Sofia Coppola, Leone d'oro a Venezia nel 2010.