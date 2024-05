The Boys 4, il trailer ha spoilerato il grande plot twist dei fumetti?

Il trailer della quarta stagione di The Boys è uscito lo scorso weekend e i fan sono già ansiosi di vedere dove i prossimi episodi condurranno i personaggi principali.

Una cosa che The Boys aveva già confermato prima del debutto della quarta stagione era che un personaggio sarebbe tornato dal mondo dei morti: il misterioso Black Noir. Nonostante sia morto nel corso della terza stagione, il supereroe interpretato da Nathan Mitchell tornerà e lo si vede chiaramente nel trailer, non solo con i suoi compagni dei Sette ma anche in un grande scontro con Billy Butcher.

Con la conferma del ritorno di Black Noir, The Boys sta finalmente adattando uno dei più grandi colpi di scena della storia del fumetto? ATTENZIONE: seguono spoiler sui fumetti di The Boys!

Black Noir nei fumetti

Lo smascheramento di Black Noir arriva alla fine della serie dei fumetti di The Boys, rivelando che per tutto il tempo il personaggio è stato in realtà un clone di Patriota, anche se in qualche modo ancora più folle del personaggio reale.

Black Noir è stato creato come clone di Patriota dalla Vought come polizza assicurativa, nel caso in cui proprio Patriota fosse diventato un criminale e necessitasse di essere abbattuto. Una cosa che non avevano previsto è che il clone sfruttasse la sua vera identità e commettesse atti efferati spacciandosi per lui, facendo impazzire il vero Patriota che non ricordava di aver fatto nulla di tutto ciò.

In un certo senso, per i fumetti si trattava di un circolo vizioso: più Patriota diventava pazzo, più era probabile che Black Noir dovesse abbatterlo.

Black Noir nella serie Prime Video

Nelle stagioni precedenti di The Boys, tuttavia, la serie ha chiarito che stava prendendo un'altra direzione con Black Noir. Il personaggio, interpretato da Nathan Mitchell, ha avuto una tragica storia alle spalle: giovane supereroe di colore che voleva diventare "l'Eddie Murphy dei supereroi", è stato abusato da Soldatino negli anni '80 e sfigurato al punto da essere costretto a nascondere definitivamente il suo volto e a riprendere il suo lavoro di scagnozzo per la Vought.

The Boys 4 mostrerà "la cosa più disgustosa" mai vista nella serie

Per aggiungere altra benzina sul fuoco, lo stesso Mitchell aveva già parlato di una versione diversa del personaggio: "Credo che tutti abbiano visto una versione molto stoica di Black Noir. Quindi, se dovessero fare qualcosa di nuovo, penso che sarebbe divertente andare nella direzione opposta".