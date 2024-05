X-Men '97: l'omaggio al Superman di Henry Cavill che forse vi è sfuggito

Nel corso di questa sua prima stagione, X-Men '97 ha inserito molti riferimenti al vasto Marvel Cinematic Universe, ma nessuno forse si sarebbe aspettato un omaggio al DCEU di Zack Snyder, in particolare al Superman di Henry Cavill.

X-Men '97 sta continuando a sbalordire i fan con il suo adattamento dei migliori archi narrativi dei fumetti sugli amati mutanti. Gli approcci stilistici e narrativi della serie hanno fatto breccia nel cuore del pubblico, alimentando l'attesa per il finale della prima stagione.

Nel frattempo, i fan stanno rivedendo gli episodi precedenti per analizzare le scene alla ricerca di easter egg che potrebbero essere sfuggite ad altri. L'utente @DCFilmNews ne ha individuato uno nell'episodio 8, che è quasi un omaggio, fotogramma per fotogramma, a un momento cruciale de L'uomo d'acciaio. Questo conferma la passione dell'ex showrunner Beau DeMayo per entrambi i franchise.

Un'immagine di Henry Cavill e Diane Lane tratta da L'uomo d'acciaio

L'omaggio a L'uomo d'acciaio

"La scena del flashback di Bastion nell'Episodio 8 di #XMen97 è un omaggio a Man of Steel", ha affermato @DCFilmNews in un post su X, insieme a un confronto fianco a fianco delle clip in questione.

L'episodio, infatti, svela le origini di Bastion attraverso una sequenza flashback che è fortemente ispirata a una scena identica de L'uomo d'acciaio; entrambi mostrano come Bastion e Clark Kent siano diventati pienamente consapevoli dei loro superpoteri attraverso un'esperienza infantile traumatica.

La clip di X-Men '97 è persino apparsa direttamente adattata e sincronizzata allo storyboard della sequenza de L'uomo d'acciaio.