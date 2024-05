Endless Love anticipazioni 10 maggio: Kemal fa arrestare Emir, Nihan svela i segreti del suo matrimonio

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 10 maggio su Canale 5.

Endless Love torna domani venerdì 10 maggio su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Leyla racconta a Nihan cosa è successo con suo padre.

La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award.

Nell'episodio del 9 maggio, Kemal mette in trappola, con l'aiuto di Zehir, i due uomini che lo avevano assalito e li porta al commissariato perché si costituiscano. Emir va a casa di Leyla, dichiarando di essere a conoscenza che è la sorella di Vildan e quindi la zia di Nihan.

Le chiede di rivelargli tutti i suoi segreti o la farà perseguitare dalla stampa. Leyla lo caccia via bruscamente. Racconta l'accaduto a Kemal, che le consiglia di rivelare immediatamente tutta la verità a Nihan. Ma prima che la ragazza raggiunga casa di Leyla, Emir mette lei e Ozan a conoscenza del segreto.

Leyla racconta la verità a Nihan

Anticipazioni del 10 maggio: Zeynep dichiara il suo amore a Emir

Dopo aver parlato con Emir, Nihan si reca da Leyla, la quale le conferma di essere sua zia. Leyla rivela tutta la storia che l'ha portata ad allontanarsi dalla famiglia: avrebbe dovuto sposare il padre di Nihan e Ozan, ma il giorno del matrimonio ha scoperto che la sorella, Vildan, era incinta dei due gemelli, figli di Onder.

Leyla, dopo questa confessione, consiglia a Nihan di non ripetere i suoi errori e di liberarsi dei propri segreti rivelando a Kemal il vero motivo che l'ha portata a sposare Emir.

Nel frattempo, Emir continua a manipolare Zeynep raccontandole una serie di bugie per ingannarla, finché la ragazza ammette di essere innamorata di lui.

Zeynep è caduta nella trappola di Emir

Kemal denuncia Emir, che viene arrestato dalla polizia. Vildan chiama gli avvocati di Emir e li invia alla stazione di polizia per la sua difesa. Nel frattempo, Nihan si reca a casa di Kemal e, in lacrime, gli confessa di aver scoperto il segreto di Leyla e gli rivela il motivo che l'ha portata ad accettare la proposta di matrimonio di Emir.