Oggi e stasera in TV: cosa guardare il 19 novembre 2018

Si apre una nuova settimana e, oggi e stasera in TV, ritornano gli appuntamenti fissi con The Walking Dead, su Fox, e con Grey's Anatomy, su Fox Life. Nella prima serata di Rai Uno grande curiosità per Nero a metà, la nuova fiction targata RAI, diretta da Marco Pontecorvo, con Claudio Amendola, Fortunato Cerlino e Anna Finocchiaro. Per i soliti irriducibili de "un film a tutti i costi" c'è l'imbarazzo della scelta: Hunger Games, RoboCop, Seven...o quella meraviglia di Se mi lasci ti cancello.

Operazione San Gennaro - ore 17.35, Rai Movie

Alle 17.35 su Rai Movie, Dino Risi ci porta a Napoli negli anni '60 per Operazione San Gennario. Tre americani, e una donna e due uomini, arrivano a Napoli per impossessarsi del tesoro di San Gennaro. Chiedono consiglio al boss Don Vincenzo, che li indirizza ad Armando Girasole, detto Dudù. Il colpo viene effettuato nella notte in cui tutti, gene comune ed esponenti delle forze dell'ordine, sono impegnati a seguire il "Festival della canzone". Sfrutta gli stereotipi della napoletanità, ma lo fa con sapienza, seguendo un ritmo assolutamente trascinante.

Marie Antoinette - ore 18.50, Sky Cinema Passion

Marie Antoinette, in onda all 18.50 su Sky Cinema Passion, è un film di Sofia Coppola tratto dalla ricostruzione che Antonia Fraser fa della biografia dell'arciduchessa Maria Antonietta. Appena quattordicenne, fu data in sposa al Delfino di Francia. Alla morte del Re, i due giovani si trovano a dover regnare su un paese che conoscono appena e che sta cambiando velocemente. Non solo la colonna sonora e le converse ai piedi della regina, Marie Antoinette è in realtà un racconto di formazione moderno, che sfrutta l'ambientazione settecentesca così come i sontuosi costumi della premio Oscar Milena Canonero.

Dark Shadows - ore 19.13, Premium Cinema Energy

Diretto da Tim Burton, Dark Shadows va in onda alle 19.13 su Premium Cinema Energy. Nel 1752 Joshua e Naomi Collins, insieme al figlioletto Barnabas, salpano da Liverpool, in cerca di una nuova vita negli Stati Uniti. Ma neppure l'oceano è sufficiente a sfuggire alla maledizione che ha colpito la loro famiglia. Due decenni dopo Barnabas si è sistemato nella cittadina di Collinsport, Maine. L'uomo è un ricco playboy, ma compie l'errore fatale di spezzare il cuore della persona sbagliata, la strega Angelique Brouchard, che lo trasforma in vampiro e lo fa seppellire. Dopo duecento anni la tomba di Barnabas viene aperta liberando il vampiro nel 1972, in un mondo molto diverso da quello di cui aveva memoria. Barnabas fa ritorno a Collinwood Manor per scoprire che la sua casa è andata in rovina, ma che gli eredi della sua eccentrica famiglia vi risiedono ancora. Per risolvere i problemi la matriarca Elizabeth Collins Stoddard ha addirittura ingaggiato una pschiatra, la dottoressa Julia Hoffman, che dovrà vedersela con il fratello di Elizabeth, Roger, con la figlia adolescente Carolyn e col precoce David.

Eccezzziunale... veramente - ore 19.25, Rai Movie

Eccezzziunale... veramente, in onda alle 19.25 su Rai Movie, è, nel bene e nel male, una dell commedie italiane più note degli ultimi 40 anni. Diretto da Carlo Vanzina, è un film in tre episodi. Nel primo Donato, un meridionale emigrato a Milano, è il capo di un gruppo di scatenati tifosi milanesi dell'Inter. Nel secondo il camionista juventino Tirzan, pur di seguire la sua squadra in Belgio, scambia il suo camion con quello di un collega. Infine l'ultimo episodio: Franco, tifoso dell'Inter, è vittima di uno scherzo da parte degli amici che gli fanno credere di aver fatto 13 al totocalcio.

Se mi lasci ti cancello - ore 21.00, Sky Cinema Cult

Se mi lasci ti cancello, in onda alle 21.00 su Sky Cinema Cult, è solo la trasposizione italiana del titolo molto più evocativo - Eternal Sunshine of the Spotless Mind - di uno dei film più belli del XXI secolo. Joel viene a sapere che la sua ex-ragazza Clementine si è fatta cancellare dalla memoria la loro difficile relazione, ed è così sconvolto da decidere di subire la stessa operazione. Ma durante l'esecuzione cambia idea e tenta di tutto pur di non eliminare la loro relazione dalla sua mente. Diretto da Michel Gondry, premio Oscar per la sceneggiatura originale di Charlie Kauffman, interpretato magistralmente da Jim Carrey e Kate Winslet.

Grey's Anatomy - ore 21.00, Fox Life

Grey's Anatomy torna alle 21.00 su FoxLife con l'episodio 15x05 intitolato Everyday Angel. Meredth spinge Teddy ad affontare i suoi problemi personali. Owen e Amelia seguono Betty, terrorizzati dalla sua possibile fuga.

Vi presento Joe Black - ore 21.15, Premium Cinema Emotion

Diretto da Martin Brest, Vi presento Joe Black, in onda alle 21.15 su Premium Cinema Emotion, è il remake del film del 1934 La morte in vacanza. Bill Parrish (Anthony Hopkins) ha tutto quello che un uomo può desiderare: successo, salute, potere e una bellissima figlia. Nel suo 65° compleanno riceve una visita da uno straniero misterioso, Joe Black (Brad Pitt), che non tarda a rivelare la sua identità: la morte. In cambio di un po' più di tempo in vita Bill si offre di fargli da guida sulla terra; ma rimpiangerà la sua scelta quando all'improvviso Joe si innamora di sua figlia?

Hunger Games - ore 21.15, Premium Cinema Energy

Hunger Games, in onda alle 21.15 su Premium Cinema Energy, è la trasposizione dell'omonimo romanzo di fantascienza di Suzanne Collins. Katniss Everdeen è una ragazza che prende parte a un cruento reality show per evitare la partecipazione della sorella più giovane. Katniss, che viene assegnata al Distretto 12 (squadra che ha vinto il letale gioco solo due volte in 73 edizioni) ha come partner il sensibile Peeta, un ragazzo che apparentemente non ha la stoffa per farcela e che dichiara tranquillamente il suo amore per la giovane davanti alle telecamere. Non è un certo film filosofico, e la regia, dinamica e a volte troppo frenetica, di Gary Ross è lì a ricordarlo costantemente. Grande prova di Jennifer Lawrence, che regge sulle proprie spalle buona parte dell'azione.

Nero a metà - ore 21.15, Rai Uno

Comincia stasera, alle 21.15 su Rai Uno, Nero a metà, nuova fiction targata RAI con Claudio Amendola, Fortunato Cerlino e Angela Finocchiaro. Carlo Guerrieri e Malik Soprani sono due poliziotti che più diversi non si può: uno è il classico poliziotto venuto dalla strada, nato nel centro di Roma,che si sente straniero a casa sua; l'altro è un giovane fresco di accademia, di origine africana, perfettamente a suo agio nella Capitale. Un giorno il destino vuole che lavorino insieme e, caso dopo caso, diventano una squadra sempre più affiatata.

Grande fratello VIP - ore 21.20, Canale 5

Nuova diretta dalla casa del Grande Fratello VIP, stasera alle 21.20 su Canale 5, in questa terza edizione. La versione "celebrity" del Grande Fratello è condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini come opinionista.

The Walking Dead - ore 21.25, Fox

The Walking Dead torna alle ore 21.15 su Fox con la puntata 9x07, Stradivarius (qui potete trovare la recensione di The Walking Dead 9x06). I nostri superstiti sono in balia di un nuovo nemico, si tratterà dei Sussurratori? Carol e Michonne ricevono un segnale preoccupante da bosco: Daryl in cerca d'aiuto oppure una trappola?

Seven - ore 23.14, Iris

Nel 1995 David Fincher dirige Seven, in onda alle 23.14 su Iris, che lo consacrerà come uno dei migliori registi thriller in circolazione. Il detective Somerset, subito prima di andare meritatamente in pensione, segue il suo ultimo caso in coppia con il giovane e avventato collega Mills: una serie di omicidi feroci, dietro i quali si delinea la personalità di un fanatico religioso di spaventosa intelligenza. Ritenuta una delle migliori interpretazioni di Brad Pitt e Morgan Freeman.

RoboCop - ore 23.55, TV8

RoboCop, in onda alle 23.55 su TV8, è stato il primo film hollywoodiano di Paul Verhoeven. La città di Detroit è sconvolta da bande di drogati, stupratori e assassini. Una società finanziaria (la COP) produce uno specialissimo robot corazzato da usare di notte per le strade a tutela dei cittadini. Il robot è il fiore all'occhiello del vice-presidente Jones, che comanda anche la polizia locale, poichè la sua produzione in serie si preannuncia come un gigantesco affare. Tuttavia, messo alla prova in pieno consiglio di amministrazione, il prototipo si inceppa e per errore uccide uno dei presenti. Morton, un dirigente furbo e rivale di Jones, propone RoboCop, un robot avveniristico nel quale viene innestato il corpo mutilato dell'agente Murphy... Film duro, ambizioso e poco consolatorio, non solo per la sua idea di futuro ma soprattutto per la riflessione intorno al concetto di rinascita.

Intervista col vampiro - ore 0.18, Premium Cinema Emotion

La prosa di Anne Rice diventa cinema in Intervista col vampiro, in onda alle 0.18 su Premium Cinema Emotion. Dal racconto del vampiro Louis ad un giornalista a caccia di sensazioni emergono sofferenze e desideri indicibili. Dal 1791 ai giorni nostri, il viaggio di Louis si svolge in compagnia del satanico Lestat, il vampiro che lo condannò ad un'esistenza nelle tenebre, e della piccola Claudia, trascinata nello stesso vortice... Neil Jordan tra macabro e romantico, Tom Cruise e una giovanissima Kirsten Dunst assolutamente grandiosi.