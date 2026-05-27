"Non tornerà": Off Campus 2 perderà una delle sue star più amate

Successo travolgente per Off Campus, la serie Prime Video che racconta l'amore tra una studentessa di musica e un campione di hockey del college. Lo show, distribuito in streaming il 13 maggio, è diventato la terza serie più vista di sempre su Prime Video.

Lo show, rinnovato per una seconda stagione già a febbraio, ben prima del suo arrivo sul piccolo schermo, tornerà probabilmente nel 2027 con una nuova trama sentimentale, ma uno dei personaggi più amati dai fan non ci sarà.

Primo sguardo alla nuova serie young adult di Prime Video

Le novità nel cast della seconda stagione di Off Campus

Come rivela la nostra recensione della prima stagione di Off Campus, lo show segue il triangolo amoroso tra gli studenti universitari Hannah Wells (Ella Bright), Justin Kohl (Josh Heuston) e Garrett Graham (Belmont Cameli).

Come ha rivelato la showrunner Louisa Levy all'Indipendent, il personaggio di Josh Heuston non tornerà nella prossima stagione della serie.

"Non lo rivedremo nella seconda stagione" ha detto. "Ma adoro Josh e non vorrei escluderlo dalla storia se ci sarà un modo per riportarlo indietro a un certo punto."

Interrogato sul suo mancato ritorno, Heuston ha rivelato a Variety: "Io non ci sarò, ma ci sono tantissime storie da raccontare in questa serie. Dobbiamo solo rimanere fedeli ai libri di Elle Kennedy e lasciarci trasportare dalla musica rock."

Una scena di Off Campus

Su quale libro della serie sarà basata la stagione 2

La prima stagione di Off Campus è basata sul primo romanzo della serie, intitolato Il contratto. Come proseguirà il racconto? Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, Ella Bright, interprete della protagonista Hannah Wells, ha anticipato che i nuovi episodi si concentreranno sulla storia d'amore del terzo libro, Il tradimento, che racconta la relazione tra Dean e Allie.

In un'intervista con Variety, a Ella Bright è stato chiesto se la prossima stagione avrebbe avuto come protagonisti Dean e Allie, e lei ha risposto con un sorriso e un cenno del capo, che molti fan hanno interpretato come una conferma. _Se così fosse, si spiegherebbe perché la storia d'amore tra Allie e Dean sia stata introdotta nella prima stagione, a differenza dei libri in cui rimane un segreto.

Una scena di Off Campus

Quando arriverà in streaming Off Campus 2

La seconda stagione della serie non ha ancora una data di uscita, ma è prevista per la metà del 2027.

"Tutte e otto le sceneggiature della seconda stagione sono già state scritte e abbiamo in programma qualcosa di davvero entusiasmante", ha dichiarato Louisa Levy a Variety. "Non voglio ancora svelare nulla, ma credo che i fan dei libri ne saranno entusiasti."