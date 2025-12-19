Donald Trump annuncia i Patriots Games: una versione reale degli Hunger Games?

Il presidente USA Donald Trump ha annunciato la nascita dei Patriots Games all'interno dei festeggiamenti nazionali per il prossimo 250° anniversario degli Stati Uniti nel 2026. L'evento sembra uscire direttamente da Panem e aver sbirciato gli Hunger Games.

La tipologia dei Patriots Games voluti da Donald Trump ha fatto subito pensare ai giochi delle storie dei libri di Suzanne Collins che al cinema hanno lanciato Jennifer Lawrence, grazie al ruolo di Katniss Everdeen.

L'annuncio di Donald Trump

"In autunno ospiteremo i primi Patriot Games" ha dichiarato Trump "un evento atletico senza precedenti della durata di quattro giorni con i migliori atleti delle scuole superiori. Un giovane uomo e una giovane donna per ogni Stato e territorio".

Jennifer Lawrence e Liam Hesmworth in una scena di Hunger Games

Il presidente non ha fornito ulteriori dettagli ma ne ha approfittato per alimentare la retorica anti-transgender: "Prometto che non ci saranno uomini a giocare negli sport femminili. Non vedrete questo. Vedrete di tutto ma non questo".

Il post su Hunger Games del Partito Democratico

L'annuncio del presidente legato ai Patriots Games fa parte di un programma più ampio di una partnership pubblico-privata al fine di organizzare diversi eventi per festeggiare l'anniversario della firma della Dichiarazione d'Indipendenza.

Eccellenza, lavoro di squadra e orgoglio americano. Ovviamente, i fan hanno subito notato i parallelismi con gli Hunger Games, che presentano anch'essi una giovane donna e un giovane uomo provenienti da ciascuno dei distretti di Panem e impegnati ogni anno in competizione atletica.

I parallelismi sono entrati anche in politica, visto che l'account X del Partito Democratico ha reagito alla notizia pubblicando una clip di Hunger Games in cui il presidente Coriolanus Snow (Donald Sutherland) spiega il concetto dei giochi: "E così fu decretato che ogni anno i vari distretti di Panem avrebbero offerto, in tributo, un giovane uomo e una giovane donna per combattere fino alla morte in un palcoscenico di onore, coraggio e sacrificio" dice Coriolanus Snow nella clip "L'unico vincitore, ricoperto di ricchezze, sarebbe servito come promemoria della nostra generosità e del nostro perdono. Così ricordiamo il nostro passato. Così proteggiamo il nostro futuro".