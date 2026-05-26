Un Posto al Sole, anticipazioni 27 maggio: Stefano alla riconquista di Greta, Alberto pronto a tutto per Anna

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap tutta italiana che ci tiene compagnia da trent'anni. In onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, la serie racconta le vite che ruotano intorno a Palazzo Palladini, condominio che si trova nel quartiere Posillipo.

Nell' episodio di mercoledì 27 maggio Stefano proverà a riavvicinarsi a Greta, mentre Alberto è pronto a tutto pur di non perdere Anna.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Rossella è ancora indecisa su come comportarsi con Gianluca, a cui non sa se rivelare qual che sa di Anna e Alberto, oppure tacere; ma mentre la dottoressa si interroga sul da farsi, Anna prende una decisione inattesa che stravolge il suo rapporto con Alberto. La ragazza infatti, decide di andarsene, lasciando l'avvocato nella disperazione.

Intanto le gemelle si scontrano per Maurizio, con Samuel che ovviamente finisce per pagarne le conseguenze. Nel frattempo Guido e Mariella, durante una serata con Bice e Massaro, si trovano coinvolti in un'uscita a dir poco movimentata, complicata dall'intervento di Cotugno.

Anticipazioni 27 maggio: Stefano alla riconquista di Greta, Alberto disposto a tutto per Anna

Mariella

Dopo aver definito l'accordo della società con Marina, Stefano ora ha un solo obiettivo: riconquistare Greta. Nel frattempo Cristina è ancora di balia di Leo, tanto che pur di non deludere Leo, chiede insistentemente di portarlo con sé in viaggio. Una richiesta che, com'era da aspettarsi, aumenterà le tensioni familiari con Ferri.

Veniamo ora ad Alberto: dopo che Anna ha deciso di andarsene, l'avvocato è distrutto. Sempre più innamorato della misteriosa ragazza, è disposto a mettere tutto in gioco pur di non perderla.

Nel frattempo Cotugno si è convinto che spetta a lui liberare Bice dall'influenza di Massaro, perciò prepara ad agire, mentre Bice sembra ormai pronta a concedere una seconda possibilità al suo ex marito.