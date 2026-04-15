Elizabeth Banks: "Non capisco le donne bianche che hanno votato per Trump"

L'attrice, in una recente intervista, ha fatto un paragone con il suo personaggio in Hunger Games, svelando che spera sia un esempio da seguire nella realtà.

Elizabeth Banks, durante un episodio del podcast One Nightstand, ha criticato le donne bianche che hanno votato Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2024.

L'attrice, attualmente protagonista della serie The Miniature Wife, ha inoltre parlato della situazione politica facendo un paragone con la saga di Hunger Games.

Il personaggio di Effie dovrebbe essere un modello nella vita reale

Parlando del suo ruolo nella saga di Hunger Games, ovvero Effie Trinket che aiuta Katniss Everdeen e Peeta Mellark quando vengono scelti come tributi del Distretto 12, l'attrice ha dichiarato: "per me, è uno dei personaggi con l'arco narrativo più grandioso che abbia mai interpretato, perché ovviamente sostiene questo regime fascista da cui trae vantaggio, e solo quando inizia a preoccuparsi davvero e a capire quanto sia ingiusto il tentativo di coinvolgere di nuovo Katniss e Peta nei Giochi...".

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Elizabeth Banks ha proseguito ricordando: "Penso che in 'Catching Fire', quando dice 'Voglio far parte di questa squadra', e la si vede davvero lottare, e poi alla fine diventa una rivoluzionaria... Vorrei che più di noi diventassero rivoluzionari!".

L'attrice e produttrice ha poi commentato l'attuale situazione politica americana criticando chi ha votato per Donald Trump: "Effie è un modello, ragazzi! Non capisco il 53% delle donne bianche che non hanno votato per Kamala".

Il coinvolgimento nella saga

Elizabeth ha inoltre ricordato come è stata coinvolta nella saga di Hunger Games: dopo aver letto il primo romanzo è stata conquistata dal mondo creato da Suzanne Collins e ha cercato di ottenerne i diritti cinematografici. Banks ha quindi aggiunto: "Ma erano già stati venduti a Nina Jacobson... Ho pensato: "Va bene, pazienza! Ma Dio, quanto amo questi libri!". E così, quando hanno deciso di adattare "Hunger Games" in una serie di film... Mi sono subito buttata a capofitto, perché adoravo quel mondo".

Nel nuovo film prequel, L'alba sulla mietitura, il ruolo di Effie è ora stato affidato a Elle Fanning. La giovane attrice ha ottenuto l'approvazione dell'interprete originale: "Credo che sia perfetta... Penso che saprà interpretare quell'idealismo ingenuo di chi viene trascinata da Snow...".