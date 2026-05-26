Un nuovo inizio con Megan Montaner da stasera su Canale 5: trama, cast, quante sono le puntate

La prima serata di Canale 5 riparte da un dramma sentimentale in costume, Un nuovo inizio, serie ambientata nella Spagna rurale degli anni Sessanta e guidata da Megan Montaner, volto molto amato dal pubblico italiano che la conosce come Pepa della soap Il segreto.

In onda da stasera, martedì 26 maggio 2026, la serie spagnola riporta in tv un racconto classico fatto di passioni, inganni e rapporti familiari segnati da forti tensioni. Entre Tierras, questo il titolo originale, è una produzione già affermata in Spagna e a livello internazionale, e al pubblico italiano, che la vede per la prima volta, ricorderà molto una produzione nostrana: è infatti l'adattamento (molto libero) de La Sposa, la miniserie RAI con Serena Rossi e Giorgio Marchesi.

La trama completa di Un nuovo inizio: una scelta obbligata che cambia tutto

María Rodríguez è una giovane donna costretta a crescere in fretta. Dopo la morte del padre, si ritrova a sostenere da sola la famiglia mentre il compagno José lascia la Spagna per cercare fortuna in Germania, interrompendo bruscamente ogni certezza.

Quando le condizioni economiche diventano insostenibili, María accetta un matrimonio combinato con una potente famiglia di proprietari terrieri della Mancia. L'accordo sembra semplice: un'unione di convenienza per salvare i suoi cari. Ma l'arrivo nella tenuta ribalta tutto.

La ragazza scopre infatti che chi avrebbe dovuto sposare non è l'uomo che si aspettava: al suo posto c'è Manuel, nipote del patriarca Ramón Cervantes, coinvolto in un piano familiare mai rivelato. Da quel momento la nuova vita di María diventa una convivenza forzata in un ambiente dominato da regole rigide, interessi economici e relazioni di potere. Il ritorno improvviso di José riaprirà poi una frattura emotiva che trasforma la vicenda in un triangolo sentimentale destinato a complicarsi ulteriormente.

Un nuovo inizio non si limita alla dimensione romantica, ma costruisce il racconto su un doppio livello: da un lato la storia d'amore e di sacrificio, dall'altro un contesto sociale difficile, quello della Spagna franchista, segnato da strutture di potere quasi feudali.

Non solo Megan Montaner: il cast della serie spagnola

Nel ruolo della protagonista María Rodríguez c'è naturalmente Megan Montaner, che è qui affiancata da Unax Ugalde (Manuel Cervantes) e Juanjo Puigcorbé (Ramón Cervantes), figure centrali negli equilibri familiari e narrativi.

Insieme a loro nel cast anche Carlos Serrano (José Aguilar), Clara Garrido, Llorenç González, Begoña Maestre, Inma Pérez-Quirós, Magdalena Tejado, Belén Écija, Marc Parejo, José Sospedra, Mateo Medina e Inma Cuevas.

A proposito di questo nuovo personaggio, la Montaner ha dichiarato: "È una donna di un'altra epoca, ma con una forza estremamente moderna. Una combattente, che non si arrende mai. Non è solo una vittima delle circostanze. È il motore che cerca di cambiare la realtà di chi le sta intorno, anche a costo del proprio dolore".

Per il co-protagonista Unax Ugalde: "L'evoluzione del mio personaggio è legata alla luce che María porta nella tenuta. Manuel è un uomo rotto. All'inizio vede la donna come un'intrusa, ma la sua integrità finisce per disarmarlo. È una storia di guarigione attraverso l'amore, ambientata in un mondo molto duro".

Quante sono le puntate di Un nuovo inizio

Mentre in Spagna è appena andata in onda la seconda stagione, la prima di Un nuovo inizio si prepara al debutto stasera anche sulla TV italiana. In totale sono 10 episodi che Canale 5 distribuirà nel giro di 5 prime serate.

Il finale di stagione dovrebbe pertanto essere trasmesso martedì 23 giugno, ma questo, come sempre, a patto che il palinsesto non subisca variazioni improvvise.

Un nuovo inizio sarà naturalmente visibile on demand in streaming su Mediaset Infinity. Per i fan di Megan Montaner, sulla piattaforma sono disponibili anche altre due serie di cui è protagonista: Fuoco amico TF45 - Eroe per amore, al fianco di Raoul Bova, e Lontano da te, in cui recita con Alessandro Tiberi.