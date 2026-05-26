One Piece, finalmente Zoro avrà la storia che i fan aspettano da 28 anni con un romanzo ufficiale

Dentro One Piece, si sa poco, pochissimo sulla figura di Zoro: poche parole, sguardo tagliente, tre spade e un carisma talmente enorme da funzionare quasi senza spiegazioni. Però, proprio dietro quel fascino essenziale, per anni è rimasto un vuoto narrativo gigantesco che molti fan non hanno mai davvero digerito. Ora, finalmente, verrà mostrato ufficialmente il suo passato.

Zoro avrà finalmente un vero passato fuori dal manga principale

Nel corso della storia di One Piece quasi ogni membro della ciurma di Cappello di Paglia ha ricevuto il proprio momento devastante. Sanji ha avuto un intero arco dedicato alle sue ferite familiari. Robin ha trasformato Enies Lobby in una tragedia emotiva. Perfino Brook, dopo anni di misteri, continua ancora oggi a vedere espanso il proprio passato durante l'arco narrativo di Elbaph. Zoro invece è sempre rimasto strano da questo punto di vista.

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Iconico, amatissimo, centrale nei combattimenti... ma incredibilmente poco approfondito sul piano personale. Per anni il manga ha raccontato soltanto frammenti sparsi della sua infanzia, lasciando enormi buchi attorno alla sua famiglia, ai suoi viaggi e soprattutto al periodo vissuto prima dell'incontro con Luffy. E molti fan non hanno mai perdonato davvero a Eiichiro Oda il modo in cui alcune rivelazioni fondamentali siano finite quasi "parcheggiate" dentro le SBS del Volume 105. Ora però qualcosa cambia.

È stato infatti annunciato ufficialmente ONE PIECE novel ZORO, nuovo romanzo prequel dedicato al celebre spadaccino della ciurma. L'uscita giapponese è prevista per il 3 luglio 2026 e il progetto promette finalmente di raccontare uno dei periodi più misteriosi dell'intera saga: gli anni trascorsi tra l'addio al villaggio Shimotsuki e l'incontro con Luffy a Shells Town. Una porzione di storia praticamente mai esplorata nel manga.

Il romanzo sarà scritto da Jun Esaka, già noto ai fan del franchise, mentre le illustrazioni verranno curate da Nakamaru. Oltre ai due capitoli prologo già comparsi in passato su One Piece Magazine, il libro includerà anche contenuti completamente inediti.

Il romanzo di Zoro arriva tardi, ma forse nel momento perfetto

La parte più interessante del progetto riguarda probabilmente il tono che potrebbe avere questa storia. Prima di entrare nella ciurma di Cappello di Paglia, Zoro era fondamentalmente un ragazzo perso nel mare dell'East Blue senza navigatore, senza equipaggio e con un'ossessione gigantesca: diventare il miglior spadaccino del mondo superando Dracule Mihawk.

Il romanzo seguirà proprio quei giorni sporchi e randagi: isole sconosciute, taglie locali, combattimenti improvvisati e la lenta costruzione della reputazione che avrebbe poi fatto tremare criminali e cacciatori di taglie nell'East Blue. Ed è curioso pensare che uno dei personaggi più popolari dell'intera opera abbia dovuto aspettare quasi ventotto anni per ricevere davvero questo tipo di attenzione narrativa.

Anche perché durante l'arco di Wano molti lettori erano convinti che Oda avrebbe finalmente approfondito il legame tra Zoro e il Paese dei Samurai. Le basi c'erano tutte: Ryuma, le spade leggendarie, le origini Shimotsuki. Invece gran parte di quelle informazioni sono finite relegate in brevi spiegazioni fuori dalla narrazione principale. Una scelta che aveva lasciato parecchio amaro in bocca. Paradossalmente, però, questo spin-off arriva forse nel momento migliore possibile.

One Piece ormai si trova immerso nella saga finale. Fermare il manga principale per un lungo flashback dedicato a Zoro avrebbe probabilmente spezzato il ritmo gigantesco della storia attuale. Un romanzo separato permette invece di approfondire il personaggio senza rallentare gli eventi centrali dell'opera.

Non è la soluzione perfetta. Molti fan avrebbero preferito vedere tutto direttamente nel manga canonico. Però almeno Zoro ottiene finalmente qualcosa che gli mancava da sempre: spazio. E in fondo era anche ora.

Perché dietro le tre spade, le pose leggendarie e quel senso dell'orientamento tragicamente inesistente, Zoro è sempre stato uno dei personaggi più enigmatici di One Piece. Solo che stavolta, invece di guardarlo da lontano, la storia sembra finalmente pronta a seguirlo davvero.