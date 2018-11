Oggi e stasera in TV: cosa guardare l'11 novembre 2018

Marica Lancellotti

Non si dica che non vi avevamo avvertiti: nel palinsesto di oggi e stasera in TV non può passare inosservata la presenza del Trono di Spade, e non di una puntata a caso ma di tutta la stagione 7. Pronti per la maratona? E se amate il fantasy ma non potete rimanere 7 ore davanti alla TV c'è sempre il terzo capitolo de Le cronache di Narnia su Paramount Channel. La prima serata è all'insegna del varietà, con Che tempo che fa e Le Iene Show, ma se ancora una volta preferite un buon film, in base all'elenco qui sotto avrete davvero l'imbarazzo della scelta.

Il Trono di Spade 7 - dalle ore 11.50, Sky Atlantic

Ora che l'autunno è tornato a far sentire i suoi freddi strali, anche il Il Trono di Spade 7 può tornare, alle ore 11.50 su Sky Atlantic, e lo fa nel suo stile: in maniera esagerata! Con una maratona: i 7 episodi della settima e penultima stagione saranno trasmessi uno dopo l'altro. Tutto è pronto per tornare a Westeros e rivivere le battaglie di Jon Snow oltre la barriera, la nascita del suo amore con Daenerys, i piani diabolici di Cersei Lannister... Sempre in attesa della stagione 8, che pare arriverà durante la prossima estate.

Leggi anche: Il trono di Spade, Sibel Kekilli: "Shae costretta a tradire Tyrion ma lo amava davvero"

Le cronache di Narnia: il viaggio del veliero - ore 14.00, Paramount Channel

Le cronache di Narnia: il viaggio del veliero, in onda oggi pomeriggio alle 14.00 su Paramount Channel, è il terzo film della saga di Narnia. Edmund e Lucy Pevensie vengono inghiottiti con il cugino Eustace in un quadro e portati a Narnia su un fantastico veliero. Lì si uniscono al principe Caspian, ora re, e al topo guerriero Reepicheep in una missione da cui dipende il destino della stessa Narnia: la ricerca dei sette signori perduti di Narnia, che Caspian ha promesso al "Gran Leone" Aslan di ritrovare.

Che tempo che fa - ore 20.35, Rai Uno

Che tempo che, il varietà/ talk show condotto da Fabio Fazio, in onda stasera alle 20.35 su Rai Uno, avrà due ospiti d'eccezione: Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore. Nel corso della serata Fazio intervisterà anche Elisa, Maurizio Costanzo e Paolo Gentiloni.

Leggi anche: Ennio Morricone compie 90 anni: "Festeggiare? Non ho tempo"

Erin Brockovich - Forte come la verità - ore 21.00, Sky Cinema Passion

Julia Roberts è Erin Brockovich, in onda alle 21.00 su Sky Cinema Passion, impiegata in un piccolo studio legale. Si imbatte in uno strano caso de acqua contaminata che sta provocando numerose vittime in una comunità nel deserto. Decide quindi di studiare più a fondo il problema... Uno Steven Soderbergh forse mai più politico di così, e una Julia Roberts così convincente, finalmente lontana dai ruoli di "Cenerentola in attesa dell'amore", da meritare un Oscar.

Leggi anche: Da Erin Brockovich a 150 milligrammi: protagoniste coraggiose contro il sistema

Lawrence d'Arabia - ore 21.00, Sky Cinema Classics

Ispirato alla storia vera del controverso personaggio, Lawrence d'Arabia, in onda alle 21.00 su Sky Cinema Classics, narra gesta e avventure di Thomas Edward Lawrence, meglio conosciuto come Lawrence T. d'Arabia, colonnello, agente segreto, archeologo e scrittore britannico, diventato famoso come uno dei capi della Rivolta Araba ai primi del '900. Nel 1962 la Columbia Pictures non bada a spese e commissiona a David Lean un kolossal pronto a macinare premi Oscar (vincerà ben 7 statuette).

The Wolf of Wall Street - ore 21.10, Rai Movie

The Wolf of Wall Street, in onda stasera alle 21.10 su Rai Movie, ovvero la (vera) storia dell'ascesa e caduta di Jordan Belfort, il broker di New York che conquistò una fortuna incredibile truffando milioni di investitori. Tratto dall'autobiografia omonima, The Wolf of Wall Street è puro stile Martin Scorsese, come non se ne vedeva dai tempi di Casinò. Arricchito dalla preziosa presenza di Leonardo DiCaprio, al suo quinto film con il regista, Margot Robbie, e dal cameo di Matthew McConaughey.

Leggi anche: Martin Scorsese: pallottole, sangue e pugni nell'età dell'innocenza perduta

La Bella e la Bestia - ore 21.10, Sky Cinema Hits

L'immortale storia de La Bella e la Bestia torna alle ore 21.10 su Sky Cinema Hits, dopo essere tornata al cinema, in versione live action, nel 2017. La storia è sempre la stessa: una dolce e bella fanciulla dal cuore gentile (Emma Watson) si innamora di una creatura mostruosa all'interno di cui è imprigionato un principe (Dan Stevens), vittima di una maledizione. La domanda è sempre la stessa: c'era davvero bisogno di questo remake di Bill Condon? No, in fondo non aggiunge nulla alla versione animata, ma per giudicare meglio potreste riguardarlo...

Lei - ore 21.15, Studio Universal

Lei, in onda alle 21.15 su Studio Univrsal, è la storia di Theodore, un uomo solitario dal cuore spezzato che si guadagna da vivere scrivendo lettere personali per altri, acquista un sistema informatico di nuova generazione progettato per soddisfare tutte le esigenze dell'utente. Il nome della voce del sistema operativo è Samantha, che si dimostra sensibile, profonda e divertente. Il rapporto di Theodore e Samantha crescerà e l'amicizia si trasformerà in amore... Premio Oscar a Spike Jonze per la migliore sceneggiatura orignale, plauso di pubblico e critica per Joaquin Phoenix e Scarlett Johansson, che infonde magia e sensualità al film solo con la voce. E poi gli Arcade Fire e Owen Pallet, che scrivono la colonna sonora di una delle più belle e struggenti storie d'amore mai raccontate al cinema negli ultimi 20 anni.

Le Iene Show - ore 21.20, Italia 1

Tornano le inchieste e le provocazioni de Le Iene Show, in onda stasera alle 21.20 su Italia 1. Alla conduzione Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Indiana Jones e il tempio maledetto - ore 21.27, Rete 4

In onda stasera alle 21.27 su Rete 4, Indiana Jones e il tempio maledetto è il secondo episodio della saga del celebre archeologo. Nel 1935 un potente di Shangai chiede a Indiana Jones di recuperare un prezioso cimelio. Ma le cose non vanno per il meglio e Indiana è costretto a fuggire su di un piccolo aereo insieme ad una cantante di cabaret e ad un ragazzino cinese... Steven Spielberg ci riprova, dopo il successo del primo film, pur se questo è meno sorprendente e forse un tantino cupo. Ma il ritmo è sempre trascinante e Harrison Ford ormai è il suo personaggio.

Leggi anche: Indiana Jones: 10 cose che (forse) non sapete sull'archeologo più famoso del cinema

Sicario - ore 23.00, Rai 4

Sicario, in onda stasera alle 23.00 su Rai 4, punta subito i suoi riflettori sull'agente dell'FBI Kate Macer, che dopo aver scoperto numerosi cadaveri murati all'interno di una casa in Texas, viene arruolata per catturare i mandanti degli omicidi e si ritrova coinvolta in una pericolosa missione contro un cartello della droga che opera tra Messico e Stati Uniti. Per poter sopravvivere, Kate dovrà mettere in discussione molto di ciò in cui crede. Il talento di Denis Villeneuve per l'action è una bella scoperta, la duttilità e il mestiere di Emily Blunt e Benicio Del Toro, invece, sono una conferma. Nel 2018 arriva il sequel, Soldado, con protagonista ancora del Toro, per la regia di Stefano Sollima (trovate qui la nostra recensione di Soldado).

Le streghe di Eastwick - ore 1.30, Paramount Channel

Va in onda alle ore 1.30 su Paramount Channel Le streghe di Eastwick, storia di tre donne, abitanti di Eastwick, alla ricerca del grande amore. E lo trovano! Se non fosse che il signor Daryl Van Horne non è solo un facoltoso uomo d'affari: è il diavolo in persona. George Miller alle prese con l'omonimo romanzo di John Updike, una commedia horror magistralmente interpretata da Michelle Pfeiffer, Cher e Susan Sarandon. Certo, con un diavolo come Jack Nicholson si vince facile.

Leggi anche: All of Them Witches: l'ABC delle streghe sullo schermo!