Il Trono di Spade, Kit Harington: 'Lo sviluppo dello spinoff su Jon Snow è stato interrotto'

Kit Harington ha condiviso un aggiornamento che non sarà molto positivo per molti fan della serie Il Trono di Spade: lo sviluppo dello spinoff sulla storia di Jon Snow è infatti stato interrotto.

Il progetto era stato annunciato nel giugno 2022 ed era stato proprio l'attore ad avere l'idea di continuare la storia del personaggio ideato dallo scrittore George R.R. Martin.

L'aggiornamento della star

Intervistato da ScreenRant, Kit Harington ha ora spiegato: "Non abbiamo trovato la storia giusta da raccontare". La serie dedicata a Jon Snow non è quindi più in fase di sviluppo: "Attualmente è esclusa la sua realizzazione, non abbiamo trovato la storia che entusiasmasse abbastanza tutti. Abbiamo quindi deciso di posare gli strumenti per ora. Potrebbe esserci in futuro un momento in cui riprenderemo in mano il progetto, ma per ora no. Lo abbiamo messo da parte".

I personaggi de Il trono di spade: Guardiani della Notte e Bruti

Il trono di spade: Kit Harington in una scena del penultimo episodio della serie

La storia del personaggio di Harington si era interrotta nella serie Il Trono di Spade con il suo esilio, mostrando mentre andava a vivere con il suo metalupo Spettro insieme ai Bruti, iniziando una nuova vita. La storia, secondo le prime ipotesi, avrebbe potuto proseguire da quel momento.

Liam Cunningham, interprete di Sir Davos Seaworth, sperava di tornare sul set e aveva contattato Kit inviandogli un messaggio in cui gli ricordava di riportare il suo personaggio sugli schermi, senza però mai ricevere una risposta.

Lo spinoff in fase di produzione

HBO, invece, sta procedendo con la produzione della serie prequel dedicata alle avventure di Dunk ed Egg. La serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight ha una sinossi ufficiale che anticipa: "Un secolo prima gli eventi della serie Il trono di spade, due improbabili eroi hanno vagato per Westeros... Un giovane, ingenuo, ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan, e il suo scudiero, Egg. Ambientata in un'epoca in cui i Targaryen sono ancora sul Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora scomparso dalla memoria, in questa serie grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese sono in arrivo per questi amici improbabili e senza paragoni".

