Il Trono di Spade: svelati alcuni dettagli dello spinoff 10.000 Ships sulla storia di Nymeria

Lo sceneggiatore Brian Helgeland ha svelato qualche dettaglio dello spinoff della serie Il Trono di Spade che si intitolava 10.000 ships, di cui HBO non ha approvato la produzione.

In una nuova intervista rilasciata a Inverse, oltre a condividere la trama del progetto, l'autore ha ammesso che c'è sempre la speranza che la storia arrivi sugli schermi.

La trama della serie

Helgeland ha raccontato che la sceneggiatura di 10.000 Ships era grandiosa, ma pensa la storia fosse troppo distante da quella dello show Il trono di spade. Brian ha aggiunto: "Quello è il motivo per cui non è ancora stato approvato, ma niente è mai realmente morto. Il mio script era basato sulla Regina Nymeria e questo piccolo passaggio su di lei presente in un'enciclopedia su Westeros".

Lo sceneggiatore ha quindi aggiunto che, essenzialmente, era come la storia di Mosé, ma con al centro Nymeria, la cui nazione viene rovinata e il cui popolo è costretto a vivere a bordo di alcune imbarcazioni, motivo per cui la serie avrebbe dovuto intitolarsi 10.000 Ships.

Helgeland ha quindi aggiunto: "Finiscono per dover andarsene e trovare una nuova casa come gli israeliti che lasciano l'Egitto. Sta guidando tutte queste persone, cercando di tenere tutti insieme, ma le cose rischiano sempre di andare in mille pezzi mentre viaggiano attraverso questa versione fittizia del Mediterraneo, cercando una nuova casa dove stabilirsi".

I personaggi avrebbero dovuto andare alla ricerca della loro versione della Terra Promessa e vivevano come dei nomadi.

Helgeland aveva iniziato a lavorare allo sviluppo dello show nel 2017 e, nel 2021, anche Amanda Segel era stata coinvolta nel team di autori.

Lo sceneggiatore aveva ottenuto l'approvazione di George R.R. Martin e il potenziale spinoff era una specie di mix tra i film di Sinbad di Ray Harryhausen e l'Odissea. Brian ha ribadito che la serie potrebbe comunque essere realizzata se HBO decidesse di recuperare l'idea.