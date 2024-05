A Knight of the Seven Kingdoms: lo spinoff della serie Il Trono di Spade avrà tra i suoi registi Owen Harris

Owen Harris, che ha diretto alcuni apprezzati episodi di Black Mirror, sarà il regista di tre puntate della prima stagione di A Knight Of The Seven Kingdoms, serie sulla storia di Duncan ed Egg.

HBO ha annunciato il primo nome di quelli dei registi dello spinoff della serie Il Trono di Spade intitolato A Knight of the Seven Kingdoms.

Il progetto, come confermato dalla tv via cavo, sarà inoltre composto da sei episodi, numero inferiore rispetto ai precedenti progetti tratti dalle opere di George R.R. Martin.

Il primo dei registi della serie

A essere impegnato dietro la macchina da presa di A Knight Of The Seven Kingdoms ci sarà quindi Owen Harris, già autore di alcune puntate di Black Mirror, tra cui l'apprezzato San Junipero.

Il regista realizzerà tre delle puntate che avranno come protagonisti Peter Claffey e Dexter Sol Ansell nei ruoli di Ser Duncan e del suo scudiero Egg.

La serie debutterà sugli schermi di HBO nel 2025 ed è ambientata circa 100 anni prima della storia al centro delle puntate dello show cult Il Trono di Spade e 72 anni dopo lo scontro raccontato in House of the Dragon.

Cosa racconterà lo show

Un secolo prima gli eventi della serie Il trono di spade, due improbabili eroi hanno vagato per Westeros... Un giovane, ingenuo, ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan, e il suo scudiero, Egg. Ambientata in un'epoca in cui i Targaryen sono ancora sul Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora scomparso dalla memoria, in questa serie grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese sono in arrivo per questi amici improbabili e senza paragoni

George R.R. Martin sarà produttore esecutivo e sceneggiatore, in collaborazione con Ira Parker (House of the Dragon).

Ryan Condal e Vince Gerardis saranno coinvolti come produttori esecutivi. Martin nel 1998 ha scritto The Hedge Knight, uscito in Italia con il titolo Il cavaliere errante. Una storia dei Sette Regni. Nel 2003 l'autore ha poi proposto La spada giurata mentre il terzo racconto, Il cavaliere misterioso, ha fatto il suo debutto nel 2010.