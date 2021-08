Me contro Te - Il film: Il mistero della scuola incantata travolge il box office italiano, battuto Fast 9

Me contro Te - Il film: Il mistero della scuola incantata travolge il box office italiano battendo Fast & Furious 9 - The Fast Saga.

Me Contro Te Il Film - Il mistero della Scuola Incantata: Sofia Scalia e Luigi Calagna in una scena

Dove non sono arrivati i blockbuster americani ci ha pensato Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata che ha registrato un incasso da urlo al box office italiano estivo superando i due milioni in cinque giorni. Il duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Sofì e Luì punta a replicare gli incredibili numeri del loro primo film, La vendetta del Signor S, che nel 2020 raccolse quasi dieci milioni di euro e per il momento arriva a due milioni e 178 mila euro da 423 sale, di cui un milione e 133 mila euro incassati solo nel weekend.

Ma questo è anche il weekend dell'uscita italiana di Fast & Furious 9 - The Fast Saga, nono capitolo della saga automobilistica con Vin Diesel tanto atteso dai fan. Qui la nostra recensione di Fast & Furious 9 - The Fast Saga, che supera i due milioni e 242 euro di incasso totale da 422 sale, di cui 894.000 nel weekend.

In caduta libera l'ex numero uno, The Suicide Squad - Missione Suicida, cinecomic DC diretto da James Gunn che, dopo un debutto appena sopra 1,2 milioni, incassa solo 169 mila euro arrivando a un totale di 1,5 milioni.

In calo anche Free Guy - Eroe per gioco che, a due settimane dall'uscita, incassa 156.000 euro che lo portano a sfiorare i 500 mila euro complessivi. Qui la nostra recensione di Free Guy - Eroe per gioco, giocattolone diretto da Shawn Levy che vede la star Ryan Reynolds nei panni di impiegato di banca che scopre di essere un personaggio di un gioco online multigiocatore chiamato Free City. Altri 19 milioni di incasso portano il film a un totale di 58,8 milioni, non male vista la situazione contemporanea delle sale.

Solo 65.000 di incassi per l'avventura Disney classifica Jungle Cruise. Il film con Dwayne Johnson ed Emily Blunt arriva a un totale di un milione e 533 euro a quattro settimane dall'uscita. Qui la nostra recensione di Jungle Cruise, che vede l'inglese Lily (interpretata da Emily Blunt) in missione nella foresta amazzonica dopo aver reclutato Frank (Dwayne Johnson) per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante.